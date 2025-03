Vuit morts en un cap de setmana de Carnaval tràgic a les carreteres

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

Cap de setmana de Carnaval tràgic a les carreteres catalanes amb vuit víctimes mortals i un ferit molt crític. En menys de 48 hores es van produir cinc accidents mortals amb sis víctimes a la C-16 a Cercs (Berguedà), la C-25 a Gurb (Osona), la C-58 a Vacarisses i a Badia del Vallès (Vallès Occidental) i l’AP-7 a l’Aldea (Baix Ebre).

El primer accident mortal va ocórrer a la C-16 cap a les 12.00 hores de dissabte. Dos vehicles van col·lidir frontalment entre els túnels de Cercs i de Berga i la topada va provocar la mort d’una passatgera.

Els Mossos d’Esquadra van detenir una conductora com a presumpta autora de l’accident, a qui investiguen per homicidi imprudent.

A Gurb, una furgoneta que circulava contra direcció va xocar frontalment cap a la mitjanit amb un turisme en el qual viatjava una dona de 36 anys embarassada i un home de 35. Ambdós van morir mentre que el conductor de la furgoneta va resultar ferit menys greu i ha ingressat a l’hospital.

La C-58 va ser l’escenari d’uns altres dos accidents aquest diumenge. El primer va tenir lloc cap a les 01.23 hores a Vacarisses (Vallès Occidental), on un turisme va sortir de la via per causes que s’estan investigant. Va morir un home de 39 anys, veí de Terrassa.

I a primera hora del matí d’ahir, els serveis d’emergències van rebre l’avís que un vehicle havia col·lidit amb un altre que estava avariat a la C-58 a Badia i havia atropellat una persona que era fora.

Es tracta d’una noia de 24 anys de Sabadell. A més a més, una altra jove de 25 anys va resultar ferida crítica, que va acabar morint a l’hospital.

Cap a les 06.28 hores, es va produir un altre accident mortal a l’Aldea, a l’AP-7. Un turisme va sortir de la carretera i la conductora va morir. A més, una persona va resultar ferida crítica.

Amb aquestes cinc víctimes confirmades, ja seran 29 les persones que han perdut la vida a les carreteres catalanes en poc més de dos mesos del que va d’any.

D’altra banda, un home de 57 anys d’edat va morir atropellat la matinada de dissabte a diumenge al centre de Terrassa, segons van informar els Bombers de la Generalitat.

Per causes que s’investiguen, un turisme va envestir un vianant al costat de l’Estadi municipal Olímpic. El conductor va donar positiu en la prova d’alcoholèmia.