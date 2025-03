Rússia intensifica l’ofensiva a Ucraïna després de retirar Trump l’ajuda militar a Zelenski

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

Diversos atacs llançats per Rússia a les regions ucraïneses de Donetsk i Khàrkiv durant la matinada de divendres a dissabte van deixar almenys 14 morts i més de 50 ferits, en la que va ser la jornada més mortífera al país des de fa mesos. El lloc on es van produir més baixes va ser a la ciutat oriental de Dobropíl·lia, on almenys onze persones van perdre la vida i unes altres 47 van resultar ferides, entre les quals cinc nens, en una ofensiva llançada amb míssils i avions no tripulats. Les autoritats ucraïneses van explicar que es va tractar d’un doble atac. “Mentre els serveis extingien l’incendi, els ocupants van atacar novament danyant el camió de bombers en un nou bombardeig”, van assegurar. Poc després, el servei d’Emergències ucraïnès va informar d’altres tres morts per atacs russos a la regió de Khàrkiv, a la frontera nord-oest del país amb Rússia. El bombardeig, efectuat amb drons, va ser dirigit contra una planta processadora de carn.

Rússia ha intensificat l’ofensiva contra Ucraïna després que els EUA diguessin prou a enviar-li més armament i suspengués l’intercanvi d’Intel·ligència, en el marc de les pressions que l’Administració que el president Donald Trump està portant a terme per iniciar una negociació amb Moscou. I malgrat que divendres el mateix mandatari amenacés el Kremlin amb la imposició de sancions “a gran escala” per forçar l’acord per a un alto el foc i una pau definitiva.

Aquestes maniobres també serveixen a Rússia per mostrar el seu múscul militar com a resposta a l’ofensiva diplomàtica europea, que inclou un programa de rearmament i converses sobre dissuasió nuclear. “Rússia no cedirà. No necessitem res que no ens pertanyi, però el que és nostre no li donarem a ningú”, va assenyalar Vladímir Putin.

L’Iran rebutja la crida dels EUA a negociar el seu programa nuclear

El líder suprem de l’Iran, Ali Khamenei, va afirmar ahir que no acceptarà les exigències de països “prepotents” que insisteixen a negociar, l’endemà que el president nord-americà, Donald Trump, anunciés que li havia enviat una carta en la qual l’instava a dialogar sobre el seu programa nuclear. “La insistència d’alguns governs prepotents a entaular negociacions no té com a objectiu resoldre els problemes, sinó més aviat dominar i imposar les seues demandes”, va dir Khamenei en una aparent referència a les trucades de Trump a negociar.

Kíiv i Brussel·les afirmen que Putin demostra que no vol la pau

El president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski, va denunciar ahir que els atacs nocturns efectuats per Rússia contra les regions de Donetsk i Khàrkiv són un clar indicador que el president rus, Vladímir Putin, no té cap intenció de començar una negociació de pau amb el seu país.En termes similars es va expressar l’alta representant de política exterior i seguretat comuna de la Unió Europea, Kaja Kallas. “Els míssils russos continuen caient sense parar sobre Ucraïna, provocant més morts i més destrucció. Una vegada més, Putin demostra que no li interessa la pau”, va denunciar a través de la xarxa social X, en què va acabar fent una crida a l’increment de l’ajuda militar a Ucraïna. “Hem d’augmentar el nostre suport militar; altrament, més civils pagaran el preu més alt”, va avisar.