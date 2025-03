El Govern israelià talla l’electricitat a Gaza

Nens palestins proven de tirar endavant entre runa dels edificis destruïts per les bombes. - EUROPA PRESS

El ministre d’Energia israeliana, Eli Cohen, va ordenar ahir a l’Empresa Elèctrica d’Israel (IEC) el cessament immediat del subministrament d’electricitat a la Franja de Gaza en el que sembla una nova reblada de clau en la pressió en les negociacions amb el Moviment de Resistència Islàmica (Hamas). “Farem servir totes les eines disponibles perquè tots els ostatges tornin i ens assegurarem que Hamas no estigui a Gaza l’endemà” del conflicte, va afirmar el ministre israelià. Cohen es refereix així als 59 ostatges israelians segrestats en l’ofensiva de les milícies gazianes del 7 d’octubre del 2023 i que Hamas reté encara a la Franja de Gaza. La setmana passada Israel ja va anunciar la paralització de l’entrada de l’ajuda humanitària a la Franja de Gaza en resposta al que considera el rebuig de Hamas d’acollir-se a la proposta d’alto el foc plantejada pels EUA que prorroga 50 dies l’alto el foc a canvi de l’alliberament de la meitat dels ostatges. Aquesta nova ofensiva arriba la vigília que tots dos bàndols tornin a reunir-se a Doha, la capital de Qatar, per tractar la possible declaració d’una segona fase d’alto el foc i mentre Israel segueix amb les seues operacions militars a l’enclavament.