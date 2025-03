El líder sirià crida a la pau després d’una massacre

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

El president interí sirià, Ahmed al-Sharaa, va apel·lar ahir a la “pau civil” i va anunciar la formació d’un comitè “independent” per investigar els enfrontaments armats i matances que van segar la vida de més de 1.300 persones, inclosos 800 civils que d’acord amb una ONG van ser majoritàriament executats de manera sumària per les noves forces de seguretat de Damasc. Al-Sharaa va anunciar la intenció de remetre a la justícia els responsables de les massacres, en la pitjor onada de violència que es registra al país en anys.

En un discurs ofert en una mesquita de Damasc, el nou líder sirià va cridar a la calma, i va dir que el que ha passat ha estat un desafiament “esperat”. “Hem de protegir la unitat nacional i la pau civil”, va afirmar després que les forces de seguretat de Damasc hagin estat acusades de matar almenys 830 persones en quatre dies de campanya militar a l’oest del país, uns actes de revenja sectària després d’uns atacs llançats dijous passat per grups lleials a l’enderrocat president Bashar al-Assad, segons va informar l’Observatori Sirià de Drets Humans.

Per la seua part, l’Alto Comissionat de Nacions Unides per als Drets Humans, Volker Türk, va constatar informacions “extremadament pertorbadores” que apunten a massacres de famílies senceres, entre les quals dones i nens, i execucions de combatents rendits durant els enfrontaments. La comunitat internacional va declarar la seua greu preocupació per aquests combats, així com per les informacions d’activistes que estan alertant d’una massacre contra la població civil de la zona, en especial els alauites –confessió que professa l’expresident Al-Assad–, en forma d’una onada de represàlia per part de les noves autoritats sirianes. Per això Tüsk va exigir una investigació completa.