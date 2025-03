Convoquen protestes per exigir millores a la xarxa de Rodalies el 22 de març

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

La Plataforma Trens i Transports Dignes de les Terres de l’Ebre i Priorat va anunciar ahir concentracions en diferents estacions de Catalunya el dissabte 22 de març si no hi ha “solucions immediates” al corredor sud de Rodalies. La plataforma parla d’un “col·lapse evident” i un “tracte denigrant” als usuaris. “La situació és gravíssima i les condicions materials i de conservació de la infraestructura són pèssimes i deplorables. Cal actuar amb fermesa i constància per solucionar una situació que fa temps que és insostenible i indigne per als usuaris”, van denunciar. L’Assemblea Nacional Catalana (ANC) va anunciar fa uns dies que convocava una manifestació per protestar contra el “caos” ferroviari el dissabte 5 d’abril a l’estació de Sants de Barcelona.

Per la seua part, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, va assegurar que preveu que les millores en la informació als usuaris comencin a ser efectives aquest mateix mes de març, arran de l’acord assolit amb el ministeri de Transports diumenge per a la contractació de més personal. “Estem parlant que aquest mes de març s’haurien de començar a notar millores en el trasllat de la informació”, va dir Paneque, que va revindicar el moment de màxima inversió per part del Govern, encara que “això requerirà temps perquè aquestes obres es desenvolupin i per tant fer una millora efectiva de tot el sistema”.

Aquestes eventuals millores, tanmateix, no convencen la resta de partits catalans. Junts va registrar al Parlament la petició extraordinària de compareixença del president de la Generalitat, Salvador Illa, en el ple d’aquesta setmana després del “caos” de Rodalies i en infraestructures viàries com l’AP-7. Així mateix, el seu portaveu, Josep Rius, va assegurar que el seu partit no negociarà els Pressupostos Generals fins que l’Estat pagui “tot el deute pendent” a Catalunya en matèria d’infraestructures, que va xifrar en 50.000 milions d’euros. Per la seua part, ERC va exigir a Illa tenir “ambició” perquè el dia a dia del servei ferroviari funcioni, a l’espera del traspàs integral. Els republicans van registrar al costat de comuns i la CUP una petició al Parlament perquè se celebri un ple monogràfic a la Cambra sobre Rodalies. Mentrestant, un altre incident va tornar ahir a registrar-se a l’estació de Rodalies del Clot-Aragó, a Barcelona, on una dona va caure a les vies durant una avaria amb la il·luminació que va deixar la zona de les andanes sense llum. La dona va entrepussar mentre mirava el telèfon.