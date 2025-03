Imputen l’exconsellera d’Interior però no Carlos Mazón per la dana

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

El jutjat de Catarroja que instrueix la investigació sobre la gestió de la dana a València ha rebutjat citar com a investigat el president de la Generalitat, Carlos Mazón, però ha acordat cridar en aquesta condició l’exconsellera de Justícia i Interior Salomé Pradas i l’exsecretari autonòmic d’aquest departament Emilio Argüeso.

En el cas del president, que és aforat davant del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, la resolució rebutjar citar-lo, sense perjudici, afegeix, “que ell ho demani voluntàriament” i, en aquest cas, hauria de fer-ho com a investigat i no com a testimoni.

La jutge reitera en aquesta interlocutòria que l’avís a la població pel sistema Es-Alert a les 20.11 hores del 29 d’octubre “va ser tardà i erroni”, que la convocatòria del Centre de Coordinació d’Emergències (Cecopi) a les 17 hores d’aquell dia “es va portar a terme amb una gran demora” i que la presa de decisions per l’Administració autonòmica destinada a alertar la població es va produir “amb un retard encara més gran”.

La magistrada del jutjat de Catarroja admet per tant la querella interposada per l’Associació de Damnificats Dana Horta Sud respecte a Pradas i Argüeso, mentre que la rebutja respecte als altres querellats: el director general d’Emergències, una cap de servei, el subdirector de l’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències (AVSRE) i el president de la CHJ.

Per les mateixes raons inadmet la querella formulada per l’associació Hazte Oír contra el president i uns altres quatre càrrecs de la CHJ, davant de la “inexistència d’indicis” contra ells.

La portaveu del PSOE, Esther Peña, va exigir al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que aclareixi si va parlar amb Mazón la tarda del 29 d’octubre en la qual es van produir les inundacions a València a causa de la dana i amenaça de demanar la seua declaració al jutjat que investiga els fets si no ho fa.

■ El jutjat de Catarroja que instrueix la investigació sobre la gestió de la dana a València ha elevat a 225 el nombre de víctimes mortals (fins ara eren 224 a més de tres persones desaparegudes) després d’incorporar una dona que patia leucèmia i que va quedar sense assistència arran de les inundacions del 29 d’octubre.

Així mateix, un dels informes remesos per la Generalitat valenciana al jutjat assenyala que a les 13.00 hores del dia 29 d’octubre ja s’havien quantificat més de 85 avisos “d’incomunicats, rescats i acumulacions d’aigua” a la comarca de Requena-Utiel.A aquella mateixa hora ja hi havia 33 carreteres tallades o amb incidències per inundacions i despreniments, segons un informe elaborat per l’Agència de Seguretat i Emergències.