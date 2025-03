Tres menors detinguts per assassinar una educadora en un pis tutelat de Badajoz

Periodistes graven el pis tutelat on tres menors van assassinar una educadora social. - EUROPA PRESS

Una auxiliar tècnica educativa va ser assassinada diumenge a la nit per tres menors en un habitatge de compliment de mesures judicials de Badajoz. La dona, de 35 anys i natural de Castuera (Badajoz), va ser agredida mortalment per tres adolescents residents, dos nois de 14 i 15 anys i una jove de 17, que ja han estat detinguts. Segons les primeres indagacions, l’educadora possiblement va ser colpejada abans de ser asfixiada amb un cinturó. Després de l’agressió mortal, els tres menors van agafar les claus del cotxe de la víctima i van conduir en direcció a Mèrida.

Tanmateix, van tenir un accident de trànsit a l’altura del municipi de Lobón, a uns 30 quilòmetres de la capital extremenya. Al lloc del sinistre va ser detinguda la jove, mentre que els dos nois van ser localitzats a Mèrida, on van arribar fent autoestop. Patrulles de la Policia Local i de la Nacional, amb ambulàncies medicalitzades, es van desplaçar fins a la casa tutelada després de rebre una trucada alertant que al pis on es va cometre el crim s’estava produint una forta discussió i que possiblement hi havia una persona ferida dins.

La trucada la va fer, entorn de dos quarts de dotze de la nit, un altre dels menors residents al centre, que es va refugiar en una altra casa tutelada per por que els detinguts poguessin prendre represàlies contra ell. A l’arribar al lloc els agents van trobar la víctima amb evidents signes d’haver patit una mort violenta, per qui els sanitaris no van poder fer res més que certificar-ne la defunció.

Així, la jove de 35 anys era una de les cinc professionals que diàriament treballen amb els menors al domicili on, segons una de les seues companyes, s’acudia “amb por”. De fet, la dona havia denunciat dies enrere un dels seus suposats assassins per haver-la amenaçat a l’esmentat immoble, que no compta amb càmeres ni personal de seguretat. “Es vivia una situació molt difícil des de feia quinze dies, amb alguns robatoris i fugues”, va explicar l’esmentada companya de la víctima, que a més va apuntar que “aquesta tragèdia li podria haver ocorregut a qualsevol”.

Els tres menors van ser arrestats com a presumptes autors de l’assassinat i esperen passar a disposició judicial del Jutjat de Menors. De la investigació de la mort d’aquesta educadora s’ha fet càrrec el grup primer de la brigada provincial de la Policia Judicial de Badajoz.

Així mateix va reclamar parlar amb el Govern estatal, ja que “és necessari un canvi en la llei del menor”, amb l’objectiu de revisar l’edat, ja que segons va dir “amb 16 anys són més que conscients” del que fan. “Els surt molt barat, matar”, va alertar. Els joves resideixen en aquests habitatges per ordre del jutge de menors, alguns amb mesures definitives i altres amb mesures cautelars, “com una cosa temporal fins que se celebri el judici i hi hagi una mesura definitiva”, va dir Gómez.

Els professionals demanen rebaixar l’edat penal: “Els surt barat, matar”

Més de mig centenar de treballadors de centres de menors i pisos tutelats, amb representants de sindicats, es van concentrar ahir a Badajoz per reclamar més seguretat i que es rebaixi l’edat penal, arran de l’assassinat d’una educadora en un pis tutelat de la capital de Badajoz. La portaveu, Sheila Gómez, va reclamar “més protecció, més mesures de seguretat i més personal per al centre, perquè així no podem treballar”.