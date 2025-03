El PP acusa el PSOE de desconnectar Catalunya d’Espanya amb cessions

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

El PP va acusar ahir el Govern central de voler “desconnectar Catalunya de la resta d’Espanya” amb els seus acords amb Junts i ERC sobre migració i pel fons de liquiditat autonòmica. “Fins ara havien estat els partits separatistes els que havien intentat, sempre sense èxit, desconnectar Catalunya”, va retreure la popular Cuca Gamarra durant la sessió de control a l’executiu. En el torn de rèplica, la vicepresidenta María Jesús Montero va insistir que “arribar a acords no és cedir” i va recordar que el “Pacte del Majestic” tancat entre CiU i José María Aznar va implicar, entre d’altres, “treure la Guàrdia Civil”. Per la seua part, la ministra d’Inclusió, Elma Saiz, va reiterar que la delegació de competències permetrà a la Generalitat eliminar burocràcia i duplicitats, però que no podrà imposar el català ni tancar centres d’internament d’estrangers.

Fora del Congrés, un centenar policies nacionals i guàrdies civils es van manifestar per retreure a Sánchez la seua “aventura” per “desballestar” l’Estat i deixar als Mossos que els prenguin competències.