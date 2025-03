Protestes al desallotjar un imam i la seua família a Salt

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

Els Mossos d’Esquadra van detenir la nit de dimarts sis persones en el marc d’una protesta contra el desallotjament d’un imam i la seua família a la localitat gironina de Salt que va derivar en aldarulls i enfrontaments amb la policia. La protesta, no comunicada, va tenir lloc cap a les vuit del vespre davant de l’ajuntament i hi van participar un centenar de persones, la majoria encaputxades.

La concentració va ser convocada per criticar l’actuació policial durant el desallotjament exprés que es va produir al municipi i que ja dilluns va derivar en incidents davant de la comissaria (on es van llançar ous i pedres). La manifestació va acabar amb aldarulls en diversos carrers del voltant del consistori. Els encaputxats es van enfrontar als agents, els van llançar diversos objectes –entre els quals pedres– i també van tombar contenidors, els van calar foc i van fer fogueres al mig de la calçada.

L’ajuntament de Salt va condemnar els actes violents i els va desvincular del desallotjament de l’imam i de la seua família. “Ens vam trobar que al carrer hi havia gent encaputxada que venia preparada per fer actes vandàlics. Jo ho separaria del desallotjament”, va afirmar l’alcalde, Jordi Viñas. També la filla de l’imam, Henda Diawara, va deixar clar que la seua família condemna els disturbis i les protestes. “Ni el meu pare ni ningú de la meua família hi tenim res a veure”, va recalcar.

Per la seua banda, l’imam, Kalilu Diwara, que exerceix a la mesquita Ahlu-Sunna i que van desnonar del seu pis amb la seua família, va fer una crida a la calma i va afirmar que els disturbis dels últims dies no representen la seua comunitat.

A més, Diwara també va explicar que s’ha posat en contacte amb tots els membres de la mesquita per enviar un missatge als joves perquè no surtin al carrer a seguir amb les protestes.