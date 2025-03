Cabals al límit i desallotjaments pel Konrad

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

Els cabals de rius estan encara més al límit i s’agreuja el risc de desbordaments per les últimes pluges a causa de la borrasca Konrad, que ahir va obligar a nous desallotjaments i la suspensió de línies marítimes per vent a Cadis. L’avinguda del riu Guadalete a Jerez de la Frontera va provocar el desallotjament d’unes 200 persones i el seu trasllat a albergs i altres recintes per precaució. A més es va suspendre l’assistència als col·legis davant del risc d’inundacions. També a Andalusia, a banda de pluges i tempestes, la comunitat estava en alerta per forts vents en punts de l’interior i pràcticament tot el litoral, amb temporal marítim i ratxes de 80 quilòmetres per hora. A Utreras (Sevilla) una dona va resultar ferida al caure-li a sobre la porta d’un garatge que es va desprendre pel fort vent. Durant la jornada es van registrar a les províncies andaluses més d’un centenar d’avisos per negades, despreniments i incidències en la xarxa de carreteres, així com caigudes d’arbres, branques i elements del mobiliari urbà desplaçats per la força del vent.

En el centre peninsular, les avingudes de rius i els desembassaments de diverses preses de la Confederació Hidrogràfica del Tajo van causar inundacions en municipis com Talavera de la Reina i Escalona, a la província de Toledo, on seixanta habitatges van haver de ser desallotjats.

La predicció del temps per a les pròximes hores és que la borrasca s’agreujarà amb més comunitats afectades per pluges, neu, vent, tempestes i fort onatge, la qual cosa exigeix precaució davant d’uns rius carregats d’aigua excessiva a les conques. A Catalunya hi ha avís groc per fenòmens costaners, amb onades de dos a tres metres, els mateixos valors que s’esperen a les illes Balears, on a més a més hi haurà una alerta per pluges.