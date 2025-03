Publicat per acn Creat: Actualitzat:

La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha assegurat que el Departament treballa perquè els alumnes catalans millorin les competències en matemàtiques. El nivell matemàtic dels escolars de Catalunya està a la cua de la UE i l'OCDE, segons l'Estudi Internacional de Tendències Matemàtiques i Ciències (TIMSS) 2023, i la conselleria "té en marxa programes i accions" per millorar aquests resultats. Són els postgraus universitaris especialitzats per a la formació dels professors i també programes com el Florence per dotar de recursos i més hores lectives els centres i que té ja unes 200 adhesions. En el dia mundial d'aquesta matèria, la consellera d'Educació ha inaugurat a Tarragona la subseu del Museu de les Matemàtiques, obert recentment.

La consellera d'Educació i Formació Professional, Esther Niubó, ha reconegut que els resultats en matemàtiques de l'alumnat català "són millorables". Un 41,8% dels escolars catalans de 4t de primària tenen un nivell baix (29,9%) o molt baix (11,9%) de matemàtiques, segons l'Estudi Internacional de Tendències Matemàtiques i Ciències (TIMSS) 2023, per sota de la mitjana de l'Estat i a la cua dels països de la Unió Europea. Per darrere de Catalunya se situen Kazakhstan, França, Montenegro, Macedònia del Nord, Qatar, Bahrain, Kosovo, Bòsnia Hercegovina, Xile, Uzbekistan, Jordània, Oman, Iran, Aràbia Saudita, Brasil, Marroc, Kuwait i Sud-àfrica.

Per revertir aquests resultats, Niubó ha apuntat que s'oferiran dos postgraus al professorat, un per als mestres de primària i un altre per als docents de secundària, dels quals només el 30% tenen el grau de Matemàtiques. Del postgrau "d'aprofundiment en matemàtiques" per a professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat s'oferiran 100 places a les universitats UdG (Girona), UdL (Lleida), UPC (Barcelona) i URV (Tarragona). El postgrau per a mestres de primària es farà en col·laboració amb la Universitat Autònoma de Barcelona.

Una altra eina que ha destacat la consellera és el programa Florence, al qual s'han adherit aquest curs uns 200 centres catalans i que el Departament confia estendre encara més. Florence "implica incrementar d'una a quatre les setmanals de matemàtiques" i que les escoles rebin "un suport molt intensiu en formació, així com material didàctic i guies".

Educació i FP també col·labora amb la Societat Catalana de Matemàtiques i amb FEEMCAT (Federació d’Entitats per a l’Ensenyament de les Matemàtiques a Catalunya) en accions adreçades a la promoció i foment de les matemàtiques entre alumnes i docents.

Noves maneres de ser i ensenyar

Per als professors de matemàtiques, els mals resultats dels alumnes en aquesta matèria a Catalunya responen a una diversitat de factors, entre ells els canvis socials i tecnològics, i també altres aspectes com la pandèmia o la perspectiva social sobre la matèria. German Gil i Xavi Gata, docents de l'Institut Martí Franquès de Tarragona, han assenyalat que el punt de partida és entendre "que les matemàtiques són per a tothom" i que van "més enllà dels números", oferint eines per resoldre els problemes de la vida quotidiana. Els docents tenen clar que es poden revertir els resultats, i celebren rebre més recursos i formació, com ha ofert el Departament, però també reclamen menys ràtios a les aules.

Gata ha defensat que s'ha de reflexionar sobre com "és el món ara i què necessita una persona per desenvolupar-se i ser una persona completa" i adaptar-hi l'aprenentatge matemàtic. Gil ha afegit que cal trencar amb l'estigma social que no tothom és vàlid per aquesta matèria perquè "és un factor molt important que altres països no tenen". "Cal tenir cultura que les matemàtiques s'aprenen amb esforç, repetició i bon raonament", ha apuntat.

Inversions pendents a Tarragona

Abans d'inaugurar el Museu de les Matemàtiques de Tarragona, la consellera d'Educació s'ha trobat amb l'alcalde Rubén Viñuales, amb qui han "analitzat les necessitats educatives a la ciutat" i les inversions i mancances "històriques" pendents. Viñuales ha recriminat a la resta de grups polítics parlamentaris que no es pugui avançar per falta de pressupostos. "Quan vinguin a reclamar més equipaments educatius, més inversió en obres de millora, noves línies o que no hi hagi barracons, que pensin que no es fa per culpa seva, perquè no hi ha pressupost", ha recriminat l'alcalde.

Viñuales ha destacat el compromís de la Generalitat per treballar "conjuntament" en un calendari de necessitats i una planificació d'actuacions "que no hi havia abans, però que requereix diners". Un dels projectes és el trasllat de La Laboral als terrenys entre Camp Clar i Bonavista. "Estem satisfets de veure que hi ha sensibilitat, perquè és una bona idea que beneficia a tothom", ha apuntat l'alcalde de Tarragona. La consellera Niubó ha apuntat que "és un projecte estratègic" que el Govern "veu amb molt bons ulls".

Esther Niubó també ha avançat que la Formació Professional tindrà enguany 35 nous grups que se sumaran a les més de 25.000 places que s'ofereixen al Camp de Tarragona. Educació preveu incrementar en 8.000 noves places la formació professional al país, sobretot de graus inicials i mitjos. L'objectiu és "evitar les situacions d'abandonament escolar prematur" i reduir unes xifres que són "massa elevades" a Catalunya. "La Formació Professional en cap cas és un itinerari de segona, és un itinerari professionalitzador de prestigi, d'altíssima qualitat i aquí a Tarragona ens sembla que la seva importància també és una evidència, per això hem volgut també fer aquest creixement", ha defensat la consellera.

Cap escola pública tancada

Niubó també ha refermat el compromís de Govern de no tancar cap escola pública, tot i el descens de la natalitat i la reducció de més de 30.000 alumnes en el sistema educatiu prevista per al curs vinent. La consellera ha dit que "hi ha un desajust que s'ha d'abordar" i que ha de recaure en la reducció de ràtios, tot i assenyalar que més del 93% de grups escolars tenen menys de 20 alumnes per aula i que el 50% tenen menys de 19 alumnes per aula.