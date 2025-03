Manifestació d’unes 400 persones a Salt per l’habitatge

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

Unes 400 persones es van manifestar ahir a Salt amb una marxa lenta de més d’una hora en què van reclamar ampliar el parc públic d’habitatge per garantir lloguers assequibles. “A Salt hi ha un miler de persones sol·licitants d’habitatge protegit i sol 300 pisos públics, per la qual cosa demanem que el parc s’ampliï”, va afirmar Tarek Cheriha, membre del Sindicat d’Habitatge de Salt. També van denunciar la violència policial que asseguren que s’aplica durant els desnonaments. “Activen els ARRO per desallotjar famílies vulnerables”, va assegurar Cheriha. La protesta va ser convocada per una vintena d’entitats després dels aldarulls d’aquesta setmana arran del desnonament d’un imam i la seua família. Els manifestants també van criticar el gran nombre d’habitatges del municipi que estan en mans de fons voltor. “El pla local d’habitatge de l’ajuntament situa que tenen unes 1.800 vivendes”, va exposar Cheriha, que va afegir que “tenen gairebé 5 vegades més habitatges que l’administració, destinats directament a l’especulació i no a cobrir la necessitat de la població”. A més, van demanar comptadors socials d’aigua i llum per a qui els necessiti.