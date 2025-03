Occident pressiona Putin perquè negociï la pau

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

L’anomenada Coalició dels Voluntaris, composta per 26 països aliats, entre els quals Espanya, i representants de la Unió Europea i l’OTAN, va iniciar ahir la “fase operativa” i va acordar mantenir la pressió sobre Rússia per forçar el líder del Kremlin, Vladímir Putin, a negociar el final de la guerra a Ucraïna. Així ho va afirmar el primer ministre britànic, Keir Starmer, després d’una cimera virtual d’aquest grup internacional de països que treballa per aconseguir la pau al país bàltic. El líder britànic va acusar Putin de voler “retardar” un alto el foc i va explicar que la coalició treballarà per “continuar incrementant la pressió sobre Moscou”, també en forma de sancions, mentre mantindran l’ajuda militar a Ucraïna per forçar els russos a la negociació. Així mateix, va anunciar que la setmana vinent els caps militars dels països participants es reuniran al Regne Unit per avançar en els plans d’un possible desplegament de tropes en territori ucraïnès.

Entre els assistents a la cimera virtual figurava el president del Govern d’Espanya, Pedro Sánchez, així com el mandatari ucraïnès, Volodímir Zelenski, que va urgir els líders aliats a pressionar el Kremlin i va afirmar que l’alto el foc proposat pels EUA ja podria haver començat si no fos perquè Putin està fent “tots els possibles” per evitar-ho. De totes maneres, el mandatari ucraïnès va nomenar de forma oficial els integrants d’una delegació per a unes possibles negociacions de pau.

Malgrat els dubtes inicials sobre la seua participació, finalment la primera ministra d’Itàlia, Giorgia Meloni, també va formar part de les converses de la “coalició dels voluntaris”, si bé va reafirmar que no té intenció d’enviar militars a Ucraïna. La mandatària ultradretana va confirmar que el seu país continuarà treballant amb els seus socis europeus i occidentals i amb els Estats Units en la definició d’accions de seguretat “creïbles i eficaces” i va reiterar que “no està prevista la participació d’Itàlia en una eventual força militar sobre el terreny”.