Barons del PP critiquen davant de Saiz la ‘cessió’ en immigració

Les comunitats autònomes governades pel PP van mostrar ahir el seu rebuig al pacte entre PSOE i Junts per delegar les competències d’immigració a Catalunya, mentre que el Govern de l’Estat va lloar l’exercici de “fer un pas endavant” i de “responsabilitat” de la Generalitat. Així ho va posar de manifest la ministra d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz, i les conselleres de Madrid i Múrcia, després de la Conferència Sectorial de la Immigració, que es va celebrar al ministeri d’Inclusió. En la reunió es va abordar el pacte PSOE-Junts malgrat que no es trobava a l’ordre del dia.

En aquest sentit, la ministra va defensar que la delegació de competències a Catalunya es troba dins del marc constitucional i va reclamar “llegir amb deteniment l’acord”. Així mateix, va indicar que la gestió migratòria és “una competència que és ben complexa” i va destacar l’“exercici de responsabilitat” de la Generalitat a l’assumir aquestes delegacions. Al contrari, va criticar “altres comunitats autònomes” que “el que practiquen és un abandó de funcions per no parlar de comprar un marc racista i xenòfob de la ultradreta en matèria migratòria”. Per la seua part, la consellera de família, joventut i Afers Socials de Madrid, Ana Dávila, va denunciar que l’acord contempla una cessió de les competències i no una delegació. “Totes les comunitats autònomes del PP hem traslladat la nostra gran preocupació per aquesta cessió. Malgrat que amb un joc de paraules, ens han intentat convèncer que és una delegació, però és una cessió de competències en tota regla que posa en risc la seguretat nacional i que no deixa clar quines són les competències reals que assumirà el Govern de la Generalitat”, va assenyalar.

Pel que fa al repartiment dels 4.400 menors migrants no acompanyats que es trobin a les Canàries, la ministra va afirmar que el Govern central “treballa per trobar una solidaritat” i va denunciar que el Govern valencià manifestés la intenció de no acollir-los al seu territori.