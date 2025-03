Quinze detinguts per la mort de 59 persones en una discoteca macedònia

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

Les forces de seguretat de Macedònia del Nord van detenir ahir una quinzena de persones per la seua presumpta relació amb el virulent incendi que va deixar 59 morts i més de 150 ferits diumenge en una discoteca de la ciutat de Kocani, al nord-est del país.

Les autoritats del país van estimar que unes vint persones podrien haver-se vist involucrades en els fets i apunten al possible mal ús de pirotècnia com la causa principal de l’incendi, segons un comunicat.

El ministre de l’Interior de Macedònia del Nord, Pance Toskovski, va indicar que l’empresa “no tenia llicència per operar” i va explicar que el foc es va originar sobre les 3.00 de la matinada (hora local) a la sala Pulse per una espurna procedent de la pirotècnia llançada durant un concert.

Les autoritats, que van xifrar de moment en 59 el total de morts a causa de l’incendi, van estimar que unes 1.500 persones s’hi trobaven presents en el moment de l’incident.

Mentrestant, milers de persones van sortir ahir als carrers de la capital de Macedònia del Nord, Skopje, i de la localitat oriental de Kocani per exigir responsabilitats per l’incendi. “Volem justícia!”, van corejar els prop de 5.000 estudiants que es van congregar a Skopje per retre homenatge a les víctimes, segons va informar l’emissora TV Alfa. Paral·lelament, un altre miler de ciutadans van expressar la seua indignació per aquest incendi a crits d’“Assassí, assassí!” a Kocani, on van demolir un cafè de propietat de l’amo del club nocturn incendiat.