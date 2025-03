La borrasca Laurence remet després de causar tres morts

Vista de l’avinguda dels rius Adaja i Chico al seu pas per la ciutat d’Àvila. - EFE

Els efectes de la borrasca Laurence van començar a remetre ahir encara que ha deixat un balanç de tres persones mortes a Andalusia, defuncions que en principi s’estudia que han estat conseqüència del temporal, i abundants danys materials, sobretot al sud peninsular, amb nombroses carreteres tallades, interrupció del trànsit ferroviari i rius desbordats, a l’espera de la pròxima borrasca, Martinho, l’arribada de la qual es preveu per avui dijous. L’Aemet ha posat en avís a 17 províncies per l’arribada d’aquest nou temporal, entre les quals, Lleida, per vent.

Ahir, la Guàrdia Civil i Bombers van trobar el cos de l’home desaparegut a la zona del rierol de Guadalbácar, situat en el terme municipal de Constantina (Sevilla). Segons va confirmar la Subdelegació del Govern, el cos es trobava sota el vehicle. Aquesta troballa se suma al del cos de la seua dona dimarts, a uns 400 metres del vehicle entre l’espessa vegetació de la zona. D’altra banda, el cadàver trobat ahir al costat del riu del Milano a la finca de la Dehesa de Balbuena, al terme municipal cordovès de Dos Torres, correspon al de l’home d’uns 70 anys d’edat desaparegut des de dilluns a Añora (Còrdova).