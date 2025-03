La borrasca Martinho té en alerta Toledo, Madrid i Àvila per inundacions

Vista del riu Tajo al seu pas per Talavera de la Reina (Toledo). - EFE/ MANU REINO

La borrasca Martinho va continuar ahir afectant bona part de la península Ibèrica, amb 14 comunitats en avís per fenòmens meteorològics, i amb la vista posada en rius de Madrid, Àvila i Toledo, província aquesta última on es van produir desallotjaments i es va enviar una alerta a mòbils de sis municipis de l’Alberche.

A més, 22 carreteres seguien tallades al trànsit per les inundacions produïdes per les fortes pluges, mentre que la neu va influir en la conducció d’unes altres quinze vies, gairebé totes de la xarxa secundària, segons dades de la Direcció General de Trànsit, que va assenyalar que Andalusia i Castella i Lleó concentraven els problemes més importants.

Si bé la tercera jornada de la borrasca va ser de menor intensitat, el panorama continuava sent complicat perquè, com ja va explicar l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet), la borrasca Martinho va deixar precipitacions abundants on ja havia plogut molt i, a més, aquestes van caure també en zones amb neu, provocant el desglaç.

Precisament, un total de 25 embassaments pertanyents a la demarcació del Tajo, de les províncies de Guadalajara, Madrid, Toledo i Càceres superaven el llindar d’avís roig, mentre que estaven desembassant de forma significativa 19 preses.