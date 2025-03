L’avinguda del Tajo esfondra el Puente Viejo de Talavera

Publicat per EFE Creat: Actualitzat:

L’avinguda del cabal del riu Tajo va provocar la matinada de dissabte a diumenge l’ensorrament de dos trams del Puente Viejo de Talavera de la Reina. “És un dia terrible per a la història de Talavera. El nostre Puente Viejo o romà acaba d’ensorrar-se en una part. Una avinguda d’aigua terrible per a la ciutat. Gràcies que el vam tancar per al pas ciutadà. Avui el meu cor pateix per aquesta pèrdua patrimonial”, va afirmar l’alcalde, José Julián Gregorio, en el seu compte d’X. L’esfondrament es va produir després que la delegada del Govern a Castella-la Manxa, Milagros Tolón, visités la localitat davant de la preocupació per la crescuda del riu, que ahir va arribar a 1.400 metres cúbics per segon.

Els efectes de la borrasca Martinho es van continuar notant en nou comunitats en total, en una jornada en què les mirades han tornat a estar en rius de Madrid, que mantenien el nivell 1 del pla especial de risc d’inundacions, i Àvila, on el descens del nivell dels rius Adaja i Chico ja deixa veure desperfectes en infraestructures i el mobiliari.

A Catalunya, es van registrar intenses calamarsades en diverses zones com a Vilafranca del Penedès o a Santa Coloma de Farners.