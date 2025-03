Sánchez anuncia un pla per impulsar la indústria de seguretat i defensa abans de l’estiu

Publicat per agencias Creat: Actualitzat:

El president el govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat aquest dimecres al ple del Congrés que l’Executiu posarà en marxa abans de l’estiu un pla nacional per al desenvolupament i l’impuls de la tecnologia i la indústria de la seguretat i la defensa espanyola.

En una compareixença centrada en els plans europeus i en el compromís d’Espanya d’invertir el 2% del PIB en Defensa, per a qui Sánchez no ha avançat terminis, ha explicat que el pla concentrarà el gruix de la inversió addicional exigida per complir amb els socis europeus i canalitzarà programes de col·laboració públic privada, L'objectiu, ha dit, és crear "un nou salt tecnològic industrial a Espanya". "Ho farem mirant a l’est, com no pot ser de cap altra manera, perquè la seua seguretat també és la nostra. Però també ho farem mirant al sud", ha subratllat.

Sánchez ha deixat clar que les amenaces a què s’enfronta Espanya són diferents de les de l’est d’Europa i ha destacat la importància de les amenaces híbrides i els atacs cibernètics. "No podem viure sota l’amenaça que qualsevol dia un submarí tripulat interrompi el trànsit marítim de l’Estret o talli els cables de fibra que ens connecten amb la resta del món: o que un grup de hackers estrangers facin col·lapsar els nostres aeroports en plena campanya d’estiu; o que aconsegueixin aixecar al poder a un titella de Putin, com ja han fet a diversos països del nostre entorn", ha assenyalat.

En aquest context, ha insistit en la necessitat de l’impulsar el desenvolupament industrial, continuar actualitzant l’equipament de les forces armades, modernitzar els sistemes de protecció de l’espai aeri i les fronteres i desenvolupar noves capacitats per bloquejar els atacs cibernètics i les constants campanyes de desinformació.

El govern central vol apostar per la innovació, pel desenvolupament de tecnologies de doble ús, per la creació de noves empreses, per impulsar a pimes i empreses emergents locals, per la formació, per la protecció de les fronteres i per la creació d’infraestructures resilients. "Els espanyols no som una amenaça per a ningú, però tampoc no volem sentir-nos amenaçats. No atacarem cap territori, però defensarem el nostre model de vida amb el millor talent i les millors tecnologies que existeixin i a més, ens assegurarem de què aquest esforç industrial doni els seus fruits i desenvolupin i beneficiïn Espanya i Europa".