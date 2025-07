El PSC guanyaria les eleccions i Junts retrocediria erosionada per Aliança

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

El PSC tornaria a guanyar les eleccions al Parlament de Catalunya, obtenint entre 41 i 43 escons, Junts se situaria com a segona força, però descendiria fins als 27 o 29 parlamentaris –actualment compta amb 35–, erosionat per l’avanç d’Aliança Catalana, que multiplicaria els seus resultats fins als 8 o 10 escons, davant els dos actuals, segons l’últim baròmetre elaborat pel Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) de la Generalitat. L’enquesta es va elaborar entre el 14 de febrer i el 14 de març, un període en el qual va tenir lloc la delegació de competències en matèria d’immigració a la Generalitat després del pacte entre el PSOE i Junts.

En tercera posició es tornaria a situar ERC, que obtindria entre 21 i 23 escons, seguit del PP, que se situaria en una forquilla entre els 14 i els 16. Vox aconseguiria entre 10 i 12 i Comuns i la CUP se situarien en el penúltim i últim lloc, a l’aconseguir entre 6-7 escons i 3-4, unes xifres similars a les obtingudes en les últimes eleccions al Parlament el 2024.

Els socialistes catalans també guanyarien les eleccions generals a Catalunya, i traurien entre 19 i 21 diputats, seguits d’ERC, que n’obtindria entre 7 i 8, i de Junts (6-8).

L’enquesta també recull les preocupacions més importants dels catalans. En el primer lloc se situa l’accés a l’habitatge, que és el principal problema per al 23% dels enquestats. Aquesta problemàtica mai havia registrat un percentatge tan alt de ciutadans que ho consideren la principal inquietud des que es publica el baròmetre, el 2004. En segona posició empaten la insatisfacció amb la política i la immigració és tercera, que assoleixen el 10%.

Per la seua part, el suport a la independència ha tornat a caure. El 54 per cent dels catalans està en contra de la independència, mentre que el suport descendeix del 40 per cent per primera vegada al situar-se en el 38 per cent, arribant a un mínim històric. Es tracta de la xifra més baixa registrada pel CEO des que pregunta específicament sobre això, va explicar el director del Centre, Joan Rodríguez. L’opció de continuar sent una autonomia es va imposar a l’estat independent per primera vegada la tardor del 2023, després d’una hegemonia de la preferència per deixar Espanya que es remuntava al 2012.