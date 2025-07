El Tribunal Superior de Catalunya demana indultar Borràs i suspèn el seu ingrés a la presó

Publicat per agencias Creat: Actualitzat:

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha demanat al govern espanyol l’indult parcial de la pena de quatre anys i mig de presó imposada a l’expresidenta del Parlament Laura Borràs pels contractes a dit a la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) i ha suspès el seu ingrés a la presó.

Tal com ja va apuntar en la seua sentència, la sala civil i penal del TSJC ha acordat elevar al govern central una proposta d’indult parcial de la pena de Borràs, d’un màxim de dos anys i mig de presó, el que permetria a l’expresidenta de Junts eludir la presó.

Mentre el govern espanyol resol la petició d’indult, la sala ha suspès l’execució de la condemna de presó de Borràs, encara que no els nou anys d’inhabilitació que se li van imposar, per la qual cosa l’expresidenta del Parlament no podrà exercir cap activitat, ús o càrrec públic.