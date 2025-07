Un fort terratrèmol de magnitud 7,7 deixa centenars de morts a Birmània i Tailàndia

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

Un terratrèmol de magnitud 7,7 que va sacsejar ahir el centre-nord de Birmània (Myanmar) va deixar centenars de morts i ferits al país, on el govern militar va declarar l’estat d’emergència.

La tremolor es va registrar a les 12.50 hora local (6:20 GMT), a 10 quilòmetres de profunditat i amb l’epicentre a uns 17 quilòmetres de Mandalay, la segona ciutat més gran de Birmània, segons el Servei Geològic dels Estats Units (USGS).

“Tots els edificis estan completament destrossats. Ha estat el caos”, va dir una dona de 40 anys des de Nay Pyi Taw, la capital birmana, una de les zones afectades pel terratrèmol. “Ha estat espantós. Em vaig quedar atrapada a casa uns minuts”, va afegir a través del servei de missatges de Facebook.

Les forces armades birmanes, que detenen el poder a Birmània des del cop d’Estat del 2021, que va sumir el país en la semianarquia i el conflicte, van declarar l’estat d’emergència a sis zones: Sagaing, Mandalay, Magway, Shan, Nay Pyi Taw i Bago.

El portaveu de la junta, Zaw Min Tun, va informar per missatgeria mòbil que hi havia almenys 200 víctimes mortals i 730 ferits al país, on les telecomunicacions i la infraestructura es van veure severament afectades, la qual cosa va dificultar el recompte de víctimes i el seu rescat.

Per la seua banda, el Servei Geològic dels Estats Units, que mesura l’activitat sísmica arreu del món, va declarar l’alerta taronja –la segona més greu– i va apuntar que la xifra de morts podria arribar fins a les 1.000 persones.

El sisme també es va sentir en països veïns com Tailàndia, on la primera ministra, Paetongtarn Shinawatra, va declarar l’estat d’emergència a la capital, Bangkok, amb almenys deu persones mortes, 16 ferides i més de 100 desaparegudes pel col·lapse de tres edificis en construcció.

El terratrèmol també es va sentir amb intensitat a diverses ciutats de la província xinesa de Yunnan (sud), limítrof amb Birmània, encara que de moment els danys reportats van ser menors.

Aquest sisme podria ser el més gran a la zona en tres quarts de segle, i una combinació de mida i poca profunditat maximitzarà les possibilitats de dany, segons diversos experts, que van posar l’atenció sobre el risc de la qualitat de les construccions.

Birmània està sumida en una espiral de crisi econòmica i conflicte des de l’aldarull, amb enfrontaments entre l’Exèrcit i guerrilles civils i prodemocràtiques. “Aquest terratrèmol no podria haver arribat en pitjor moment per a Birmània”, va assenyalar l’expert sobre Myanmar d’Amnistia Internacional (AI), Joe Freeman.

La junta militar demana l’ajuda internacional urgent

Les mesures dels experts, tenint en compte l’epicentre de la tremolor, assenyalen que 7.000 persones han estat exposades “a sotracs violents”; 2,8 milions a “sotracs profunds”, i més de 10 milions a “sotracs forts o molt forts”.

En aquest context, la junta militar birmana va fer una inusual crida d’ajuda internacional. La petició contrasta amb la reacció davant d’altres desastres, en els quals s’ha denunciat l’obstrucció del règim a l’ajuda internacional.

El 2008, després de l’impacte del cicló Nargis, les autoritats van tardar a demanar assistència en un desastre que va causar uns 138.000 morts.