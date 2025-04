Enfrontament entre Moncloa i PP per les universitats

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

Els nous requisits, més exigents, que planteja l’Executiu central per crear universitats i frenar l’avenç de centres privats i la falta de finançament d’algunes de públiques, han encès el debat entre el Govern central i les comunitats autònomes del PP, que acusen Pedro Sánchez d’actuar per motius ideològics. El líder popular, Alberto Núñez Feijóo, i els presidents autonòmics de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, i d’Andalusia, Juanma Moreno, van considerar que la reforma que vol aprovar l’Executiu central abans de l’estiu és “ideològica” i van acusar Sánchez de desprestigiar la privada i parlar de “xiringuitos”, quan “ell mateix es va treure el postgrau en una universitat privada”.

Per la seua part, la Moncloa va insistir que no es tracta de confrontar els models d’universitat pública i privada sinó de garantir la qualitat dels títols i de l’ensenyament de tots els centres, que han de complir uns requisits mínims com invertir en investigació o tenir una oferta acadèmica. En aquest sentit, l’Executiu de l’Estat va arremetre contra els governs autonòmics de Madrid i Andalusia a l’acusar-los de no finançar prou les seues universitats públiques i permetre la creació d’altres de caràcter privat.