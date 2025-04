La falta d’aigua i d’hospitals amenaça les zones devastades

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

L’escassetat d’aigua potable i la saturació d’hospitals amenacen les zones devastades pel terratrèmol de magnitud 7,7 que va sacsejar Myanmar divendres, que ja deixa més de 2.700 de morts i per sobre de 4.500 ferits, segons la junta militar. Mentrestant, les autoritats tailandeses van elevar a 20 el total de morts a Bangkok per l’impacte del sisme, on encara busquen més de 70 treballadors que van quedar atrapats quan es va desplomar sobre ells un edifici en obres.