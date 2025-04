La jove excarcerada a Oman atribueix el seu cas a un “error de joventut”

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

Fàtima Ofkir, la jove de l’Hospitalet de Llobregat que ha estat set anys en una presó d’Oman per tràfic de drogues el 2018, es va comprometre ahir a “no malgastar la segona oportunitat” que li ha donat la vida i a ser un exemple de “superació” per als joves. Fàtima va ser condemnada quan tenia 18 anys a cadena perpètua després de ser captada per una xarxa de narcotraficants a Espanya i enviada a recollir un paquet amb set quilos de morfina a un hotel omanita i portar-lo de tornada. Malgrat que la jove es va penedir abans de portar a terme la seua missió, la policia omanita va irrompre al seu hotel i va trobar en un armari el carregament de droga. Des d’aleshores, l’agost del 2018, ha estat empresonada en el penal de dones de Moscat. Després de set anys en aquesta presó, va ser inclosa en l’amnistia que el sultà concedeix cada any després del ramadà, gràcies a les gestions dels seus representants legals.

La jove, que va tornar aquest cap de setmana a Barcelona, va agrair ahir l’ajuda rebuda durant aquest procés i va explicar que vol dedicar la seua vida que hi hagi un “futur millor” per a ella i per als joves, als qual va advertir que no caiguin en errors com els que va cometre ella.“Els diners fàcils, el camí fàcil sempre condueixen a l’abisme, i les falses amistats i les males influències condueixen a l’error, que no es deixin enganyar per les promeses buides”, va asseverar.