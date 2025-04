Operació contra Hezbollah a Barcelona amb tres arrestats

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

La Guàrdia Civil va detenir ahir tres persones en el marc d’una operació antiterrorista internacional contra un grup vinculat a Hezbollah que es va portar a terme a Barcelona i que també va comportar arrestos al Regne Unit i França. A la capital catalana l’operació es va centrar en un pis del carrer València, al barri de la Sagrada Família, on el mes de juliol passat es va detenir tres presumptes terroristes acusats de construir més de mil drons per a Hezbollah després de comprar els components en diverses empreses espanyoles i d’altres països europeus. Les detencions i escorcolls estan coordinats per la Fiscalia i el Jutjat Central d’Instrucció número 1 de l’Audiència Nacional dirigit pel magistrat Francisco de Jorge. L’operació es va iniciar a Espanya al detectar-se per part de la Guàrdia Civil la compra de grans quantitats de materials idonis per a la construcció de drons kamikaze, també coneguts com a UAV (Unmanned Air Vehicles).

Els Serveis d’Informació europeus han extremat la vigilància sobre potencials amenaces com Hezbollah, milícia terrorista pròxima al règim de l’Iran, en el context de l’escalada bèl·lica a l’Orient Mitjà.

Per una altra banda, el jutge de l’Audiència Nacional Antonio Piña va proposar jutjar per delictes de danys terroristes i autoadoctrinament l’home que va atacar amb una destral un McDonald’s del centre comercial Màgic de Badalona el 27 de març del 2024.

D’acord amb la resolució, Hamza Waris, de 28 anys i nascut al Pakistan, se sentia cada vegada més implicat amb la causa palestina i obligat a fer la gihad davant de la invasió del territori per part d’Israel. Poc abans de l’atac va passar per basars xinesos de la ciutat per comprar una destral. Una vegada va arribar als voltants del restaurant va estar veient vídeos que incitaven a la gihad i va enviar un missatge de comiat al seu germà. A continuació, va treure la destral, es va dirigir a l’establiment i va començar a colpejar els vidres.