Escac de Trump a l’economia

El president dels Estats Units, Donald Trump, va posar ahir en perill l’economia mundial amb l’anunci dels nous aranzels, sobre els quals va estar deliberant fins a l’últim moment. Trump va anunciar, en el que va batejar com el Dia de l’Alliberament, uns aranzels del 20% per a tots els productes de procedents de la Unió Europea, la meitat del que acusa Brussel·les de gravar les mercaderies nord-americanes. “Els cobrarem aproximadament la meitat del que ells ens cobren i ens han estat cobrant. Així que les tarifes no seran totalment recíproques”, va avisar en una roda de premsa des dels jardins de la Casa Blanca. D’altra banda, Trump va comunicar que sobre la Xina recauran uns aranzels del 34% en resposta a unes polítiques que encareixen els productes nord-americans en un 67%. Així mateix, es penalitza el Japó amb un 25%; Corea del Sud, amb un 25%; i Taiwan, amb un 32%. Entre les menys afectades hi hauria el Regne Unit, el Brasil i, fins i tot, l’Argentina del llibertari Javier Milei, amb uns aranzels “globals” del 10%.

El president va avisar que els països que vulguin una exempció als aranzels decretats hauran de canviar de política comercial, de deixar de manipular les seues divises i incrementar les seues importacions dels Estats Units.

En l’obertura de la intervenció, Trump va comunicar uns aranzels del 25% a la importació de cotxes estrangers des d’aquesta mitjanit amb l’objectiu de fer “Amèrica gran de nou” i rellançar el sector. “Durant dècades, el nostre país ha estat saquejat i violat per nacions properes i llunyanes, tant amigues com enemigues”, va assenyalar. És més, va explicar que el seu anunci d’aranzels globals mínims del 10% i la bateria de gravàmens addicionals per país són de caràcter “recíproc amable”. Finalment, Trump va dir que portarà a terme “la rebaixa més gran d’impostos de la història” del país sense retallar les partides destinades a la Seguretat Social, ni els programes sanitaris com Medicare o Medicaid. Immediatament després de l’anunci, Wall Street reaccionava amb vendes generalitzades d’accions, a l’espera de les conseqüències de les mesures adoptades i de la reacció dels països afectats que, en el cas de la UE, ja ha anunciat que té preparada la resposta per protegir les empreses exportadores “castigades”.

L’increment d’exportacions va estar encapçalat per la pujada de les vendes de l’oli d’oliva, que va augmentar un 105,29%, fins als 80 milions d’euros. Aquest gran augment està lligat als preus històrics registrats per l’oli el 2024 a causa de l’enfonsament de la producció espanyola.

Lleida es juga més de 120 milions en vendes al mercat americà

Els Estats Units van ser el setè mercat exterior de les empreses lleidatanes l’any passat, on van vendre productes per valor de 121,04 milions d’euros. Així consta en l’informe presentat aquesta setmana per la Cambra de Comerç de Lleida juntament amb la Diputació.

El president del Govern central, Pedro Sánchez, té previst comparèixer avui dijous al Palau de la Moncloa davant de representants del sector productiu i industrial, per traslladar-los les mesures del Govern davant de la imposició d’aranzels de Donald Trump. Ahir va citar a la Moncloa els líders sindicals d’UGT i CCOO, Pepe Álvarez i Unai Sordo, respectivament i els presidents de la CEOE, Antonio Garamendi i de Cepyme, Gerardo Cuerva, per traslladar-los la posició de l’Executiu de l’Estat en aquesta matèria.Pel seu costat, la presidenta del Banc Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, va advertir que les mesures proteccionistes de Donald Trump, així com les represàlies en resposta dels països afectats, tindrà conseqüències negatives per a tot el món. Va advertir que “la densitat i la durabilitat de l’impacte” variaran en funció de l’abast de les mesures, dels productes als quals es dirigeixen, de la durada, així com de si hi ha negociacions o no.

Clatellada electoral i Elon Musk a la corda fluixa del Govern federal

Els resultats electorals a Wisconsin i Florida van deixar ahir un regust agredolç per a Donald Trump que no ha comptat amb el nivell de suport que esperava, i en especial per al seu aliat, el magnat tecnològic Elon Musk, que ha vist desaprofitada la seua inversió rècord a la campanya d’un jutge conservador per al Suprem estatal. Per a una majoria d’analistes polítics, els comicis eren vistos com una mena de referèndum a compte dels dos primers mesos del Govern Trump.

En aquest context, i segons va publicar ahir Politico, Donald Trump hauria comunicat al seu equip més proper que Musk deixarà aviat el seu càrrec al Govern.