Investiguen com a violència vicària la mort d’una nena a Múrcia

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

El ministeri d’Igualtat es troba obtenint dades del presumpte assassinat per violència vicària d’una nena de cinc anys a Llano de Brujas. Si es confirma, seria el primer menor assassinat d’aquest any. La mare de la nena va assegurar que l’home la maltractava de manera constant i que, després de cometre el suposat crim, la va telefonar per dir-li que la seua filla “ja estava al cel”, acte que va cometre, va insistir, per venjar-se d’ella després de la ruptura.