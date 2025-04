El món rebutja els aranzels de Trump amb l’avís de represàlies i entre crides al diàleg per evitar un daltabaix econòmic

Publicat per acn Creat: Actualitzat:

Rebuig global als aranzels de Donald Trump. La Unió Europea ja ha advertit als Estats Units que està “preparada” per reaccionar als nous gravàmens, igual que han fet el Regne Unit, la Xina o Austràlia, així com països a títol individual, fins i tot aliats de Trump, com la Itàlia de Giorgia Meloni. El món avisa que aplicarà represàlies als aranzels, entre crides a evitar una guerra comercial que pot tenir conseqüències econòmiques “devastadores” per a tot el planeta. En una compareixença, el primer ministre britànic, Keir Starmer, ha dit que defensarà “l’interès nacional”, mentre que Meloni ha advertit que una guerra comercial només pot “debilitar” Occident en favor d’altres actors mundials.

“Clarament, hi haurà un impacte econòmic de les decisions que els EUA han pres, aquí i al món”, ha apuntat el primer ministre britànic, Keir Starmer. En la mateixa línia, la presidenta de la Comissió Europea, Úrsula Von der Leyen ha parlat de conseqüències "devastadores".

Londres segueix amb els preparatius per reaccionar a la guerra comercial i no descarta cap opció, si bé allarga la mà a Trump, igual que Brussel·les, per negociar i evitar una escalada del conflicte comercial.

Altres reaccions europees

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni ha admès en un missatge a Facebook que considera “equivocada” la decisió del president nord-americà d’imposar aranzels, i que la mesura “no afavoreix a ningú”. “Com sempre, actuarem en defensa dels interessos d’Itàlia i la seva economia, i també parlarem amb els altres socis europeus”, ha apuntat la líder d’extrema dreta.

El canceller alemany, Olaf Scholz, ha lamentat aquest “atac al sistema comercial que ha creat prosperitat per a tot el món”, també als EUA. Segons recull la cadena DW, Scholz ha assegurat que la UE es troba en una posició de “força” per negociar a Washington. “Volem cooperació, no confrontació, i defensarem els nostres interessos”, ha resumit en una roda de premsa per la visita del rei jordà Abdullah II.

Per la seva banda, el primer ministre d’Irlanda, Micheál Martin, ha descrit com a “profundament lamentable” la imposició d’aranzels d’un 20% a la Unió Europea. “Crem fermament que els aranzels no beneficien a ningú. La meva prioritat, i la del meu govern, és protegir els llocs de feina irlandesos i l’economia irlandesa”, ha dit en un missatge a ‘X’.

El primer ministre de Polònia i expresident del Consell Europeu, Donald Tusk, ha dit que ser aliats significaria aplicar "realment i de veritat aranzels recíprocs", i ha demanat que es prenguin "decisions adequades".

Un altre líder europeu que ha reaccionat als aranzels ha estat el primer ministre de Suècia, Ulf Kristersson, que ha defensat les bondats del lliure comerç tot recordant que "els americans poden escoltar música a través d'Spotify, i els suecs en els seus iPhones", tot posant l'accent en dos dels productes més famosos d'ambdós països.

Per això ha lamentat el "camí que han encetat els EUA" tot buscant "limitar" el comerç amb barreres comercials. "No volem barreres ni una guerra comercial. Faria la nostra població més pobra i el món més perillós a llarg termini", ha assegurat Kristersson.

"Però Suècia està ben preparada" per fer-hi front, ha afegit. "Seguirem treballant amb la UE per revertir aquests esdeveniments. La meva esperança, i el nostre objectiu, és que aconseguim contenir els aranzels", ha reblat.

Des de Suïssa, que no forma part de la Unió Europea, la presidenta Karin Keller-Sutter ha explicat que la seva prioritat serà l’interès econòmic del país. Suïssa, que patirà aranzels més alts que els de la UE, de fins al 31%, ha dit que dissenyarà les mesures a prendre “ràpidament”.

Reaccions a l’Àsia i Oceania

Les crítiques a Trump no s’han centrat únicament a la Unió Europea. El primer ministre australià, Anthony Albanese, també ha carregat contra la decisió dels EUA d’imposar al país un aranzel del 10%.

“El president Trump menciona el que diu que són ‘aranzels recíprocs’. Un aranzel recíproc seria de zero, no del 10%”, ha criticat Albanese, que ha etzibat que els plans dels EUA “no tenen base lògica” i torpedinen l’aliança entre els dos països. “Això no és un acte propi d’un país amic”, ha dit l’australià.

La Xina s’oposa frontalment als “aranzels recíprocs” de Trump, i ha avisat que adoptarà contramesures per “protegir” els seus interessos, segons ha indicat un portaveu del ministeri de Comerç xinès a l’agència estatal Xinhua. Trump ha anunciat aranzels a les importacions de la Xina del 34%, per sobre del 20% que, per exemple, pretén cobrar a la Unió Europea.

Segons el govern xinès, “no hi ha guanyadors en una guerra comercial” i “el proteccionisme no condueix enlloc”. Per això, la Xina insta els EUA a “cancel·lar immediatament” els seus aranzels unilaterals i resoldre les seves diferències amb els socis comercials a través del diàleg.

El Japó no ha indicat si aplicarà represàlies aranzelàries als EUA, però ha promès ajudes a les seves empreses afectades, especialment les automobilístiques. Trump imposarà un 24% d’aranzels al Japó, però els aranzels a totes les importacions de cotxes són del 25%. El primer ministre japonès, Shigeru Ishiba, s’ha mostrat “extremadament decebut” amb la decisió de Trump: “No només tindrà un impacte enorme en la relació econòmica entre el Japó i els EUA, sinó també en l’economia mundial i tot el sistema multilateral de comerç”.

L’Índia està analitzant l’impacte, però nega que la imposició d’un 26% d’aranzels al país sigui “un retrocés”, segons diuen des del govern a mitjans locals com la cadena News18.

Al sud-est asiàtic, una de les regions més afectades pels aranzels, Tailàndia tampoc ha amenaçat amb represàlies, si bé ja incentiva els seus exportadors a “buscar nous mercats potencials”. En un comunicat, el govern tailandès ha promès “mesures per mitigar” les conseqüències del 36% d’aranzels estatunidencs per a les seves empreses i ha expressat la seva disposició a negociar “tan aviat com es pugui” amb els EUA.

Els països del sud-est asiàtic tenen alguns dels aranzels més alts de la llista de Trump: Cambodja (49%), Laos (48%), Vietnam (46%), Sri Lanka (44%), Tailàndia (36%), Indonèsia (32%), Bangladesh (37%).