Orbán treu Hongria del TPI per evitar la detenció de Netanyahu

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

El Govern d’Hongria va anunciar ahir la futura sortida del país del Tribunal Penal Internacional (TPI), en un moviment esperat que coincidia amb la visita oficial del primer ministre d’Israel, Benjamin Netanyahu, sobre qui pesa una ordre d’arrest per crims de guerra i contra la humanitat per l’ofensiva militar a la Franja de Gaza.

El portaveu de l’Executiu, Gergely Gulyás, va explicar a l’agència MTI que el procés de retirada començarà immediatament, encara que no significa en qualsevol cas que sigui una ruptura automàtica.

L’Estatut de Roma contempla en el seu articulat la possibilitat que un estat membre denunciï l’esmentat tractat, si bé aquesta retirada no es faria efectiva fins passat un any de la notificació formal al secretari general de Nacions Unides.

El primer ministre d’Hongria, Viktor Orbán, va explicar que el seu Govern ha decidit treure el país del TPI perquè considera que s’ha convertit en “un tribunal polític”, un al·legat pronunciat en presència del seu homòleg israelià, a qui teòricament les forces de seguretat hongareses haurien d’haver arrestat.

Així mateix, el govern hongarès va esgrimir que altres països com Alemanya o Polònia han dit que no tindrien per què detenir el primer ministre israelià en cas de visita oficial.

Per la seua banda, el ministre d’Exteriors israelià, Gideon Saar, es va afanyar a celebrar la “important decisió” sobre la sortida hongaresa del TPI, un “suposat” tribunal que, segons la seua opinió, “ha perdut la seua autoritat moral després de trepitjar els principis fonamentals del Dret Internacional per danyar el dret d’Israel a l’autodefensa”.

Almenys 29 morts en un bombardeig israelià a Gaza

Almenys 29 persones van morir ahir, inclosos 18 nens, després d’un bombardeig israelià contra una escola a Ciutat de Gaza (nord) que allotjava milers de desplaçats, va informar el Govern gazià de Hamas. Un portaveu castrense israelià havia anunciat hores abans noves ordres de desallotjament forçós contra la ciutat del nord de Gaza, la capital de l’enclavament palestí i habitada per població desplaçada després del final de l’alto el foc el passat 18 de març davant la imminència de nous atacs.