Elon Musk, a favor del lliure comerç entre els EUA i la UE

El multimilionari i mà dreta de Donald Trump, Elon Musk, va expressar ahir el seu desig d’aconseguir una zona transatlàntica de lliure comerç sense aranzels, amb prou feines unes hores després de l’entrada en vigor dels nous gravàmens globals aprovats per la Casa Blanca. “Tinc l’esperança que, amb els aranzels, al final del dia, espero, que s’acordi que tant Europa com els Estats Units passin, idealment segons la meua opinió, a una situació d’aranzel zero, creant efectivament una zona de lliure comerç entre Europa i Amèrica del Nord”, va dir durant una intervenció telemàtica en una conferència del partit dretà italià de La Lliga. Per a l’assessor presidencial, la guerra comercial oberta per Washington no suposa una ruptura definitiva en les relacions comercials entre els EUA i Europa, sinó que podria ser la base per “acordar una associació encara més estreta que abans”. Només la seua companyia de cotxes elèctrics, Tesla, ha perdut un 44% del valor (602.655,2 milions de dòlars) des de la presa de possessió de Trump com a president dels EUA al gener. Mentrestant, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, va reconèixer que la decisió dels EUA representa “un punt d’inflexió extraordinari” per al país nord-americà i va lamentar l’impacte negatiu que comporten “per a tots els països, tant pels efectes directes com indirectes, incloent-hi les nacions més pobres del món”. Malgrat la magnitud de la decisió, Von der Leyen va reafirmar “el compromís de la UE d’entaular negociacions amb aquest país” tot i que va deixar clar que “està disposada a defensar els seus interessos mitjançant contramesures proporcionades”. De fet, avui els ministres de comerç dels 27 es reuneixen per fixar les “directrius polítiques” de la represàlia que dissenya l’Executiu comunitari.