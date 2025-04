Aixecades les restriccions per sequera al Solsonès

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

El Govern català, a través del Comitè Interdepartamental de Sequera (CIS), va ratificar ahir l’aixecament de les limitacions d’aigua per sequera en els 202 municipis que depenen dels embassaments del Ter-Llobregat, que proveeixen Barcelona i la seua àrea i Girona i el seu entorn, així com sis municipis del Solsonès (Solsona, Riner, Clariana de Cardener, Navès, Olius i Pinós), ja que passaran de l’escenari d’alerta a prelaerta. El final de les limitacions a la zona més poblada de Catalunya –uns sis milions d’habitants– serà vigent a finals d’aquesta setmana, quan l’Executiu en preveu la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Amb aquest canvi s’aixequen les limitacions en l’ús de l’aigua que hi havia fins ara en el reg agrícola i en els cabals ambientals. També desapareixen les limitacions en usos urbans.

Aquesta decisió s’ha pres arran de la millora dels indicadors, tenint en compte que els embassaments del Ter-Llobregat se situen al 64,5% de capacitat, amb 394 hectòmetres cúbics d’aigua, la qual cosa suposa més del doble que fa un mes.

La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat i portaveu del Govern, Sílvia Paneque, va detallar que, després d’aquesta decisió, hi haurà 493 municipis que estaran “sense cap tipus de restricció ni en l’ús ambiental, ni en l’ús del risc”, tot i que va assenyalar que alguns hauran de continuar traslladant les seues dades de consum. També es va aprovar ahir que el sistema del Baix Ter torni a la normalitat i que el del Fluvià-Muga passi d’excepcionalitat a alerta. Per la seua part, les dessalinitzadores catalanes passaran a funcionar al 90%, per sota del 100% actual. I és que el Govern defensa que, malgrat l’elevat cost econòmic que suposen, són encara necessàries per poder optimitzar les reserves.

Malgrat la millora de les reserves, la consellera va assegurar que el Govern segueix amb les actuacions previstes per a aquest 2025 amb l’objectiu de garantir 31 hectòmetres cúbics addicionals d’aigua per regeneració.