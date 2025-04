Catalunya rebrà el 25% de l’ajuda estatal antiaranzels, uns 3.000 milions d’euros

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

El Consell de Ministres va aprovar ahir el decret-llei amb el “pla de resposta i rellançament comercial” dissenyat per l’Executiu central per mitigar l’impacte dels nous aranzels nord-americans i que està dotat amb més de 14.000 milions d’euros, dels quals almenys 7.400 milions són nou finançament.

Per fer efectiu aquest pla, el Govern de Pedro Sánchez i Junts van acordar que els ajuts estiguin condicionats al pes de les exportacions als Estats Units, per la qual cosa les empreses catalanes rebran el 25 per cent dels 14.100 milions d’euros aprovats, uns 3.000 milions d’euros.

Segons va explicar el partit de Carles Puigdemont al Congrés, aquesta ha estat la seua condició per votar a favor del reial decret aprovat ahir pel Consell de Ministres. El diputat de Junts al Congrés Josep Maria Cruset va afirmar que es defensen així els interessos de Catalunya. “s’aconsegueix que Catalunya rebi el que és seu i fa “una vegada més el treball que no fa la Generalitat” que, segons el seu parer, és la “sucursal” del Govern central, va dir.

A més, el Govern central ha incorporat diverses mesures proposades pel PP en el reial decret aprovat i va assegurar que la resta d’iniciatives continuen a sobre de la taula i se seguiran negociant. En tot cas, la Moncloa confia que els d’Alberto Núñez Feijóo votin a favor d’aquest reial decret quan toqui convalidar-lo al Congrés. El ministre d’Economia, Carlos Cuerpo, va assenyalar que el Govern central ha assumit, per exemple, la proposta popular que comparegui cada tres mesos al Parlament espanyol per donar compte de l’evolució d’aquestes mesures. També, l’increment d’uns 220 milions d’euros sobre la proposta inicial en els instruments de suport a la internacionalització de les empreses espanyoles per ajudar-les a buscar alternatives davant dels aranzels imposats pel president dels EUA, Donald Trump.

El Govern de l’Estat també accedeix a incorporar a les comunitats autònomes en el diàleg i demà dijous Cuerpo reunirà la conferència sectorial en la qual tenen seient tots els consellers del ram.

Tanmateix, el Partit Popular va considerar que la Moncloa l’ha “expulsat” de les negociacions per donar una resposta a la crisi aranzelària desencadenada per Trump al pactar “unilateralment” amb Junts una quota aranzelària que “reparteix de manera desigual els recursos de tots els espanyols”.

Per la seua part, la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica i portaveu del Govern català, Sílvia Paneque, va afirmar ahir després del Consell Executiu que des del Govern estan “absolutament oberts a incorporar” aportacions i propostes dels grups parlamentaris al Pla Responem de resposta als aranzels imposats pels Estats Units per valor de 1.500 milions d’euros.

El sector agrari alerta del perill de les importacions de Mercosur

La tensió comercial amb els EUA ha encès les alarmes al sector agrari a Lleida. El president d’Asaja Lleida, Pere Roqué, va fer una crida a les institucions perquè no es “posin nervioses” a l’hora de respondre als nous aranzels imposats pels EUA, advertint que una contrarèplica precipitada “podria agreujar la situació”. Roqué també va instar que s’estableixin compensacions immediates per les pèrdues econòmiques que es puguin derivar d’aquest conflicte.

En relació amb la possibilitat d’obrir nous mercats, Roqué va recordar la situació viscuda el 2014 amb el tancament del mercat rus. “Aquesta situació s’assembla a la que hi va haver amb Rússia el 2014”, va assenyalar, malgrat que va advertir que, a diferència de llavors, ara hi ha molts més països competint per les mateixes destinacions comercials. “Obrir nous mercats porta temps”, va subratllar, fent al·lusió a l’impacte de les mesures adoptades per Donald Trump.

Per la seua part, el coordinador comarcal d’Unió de Pagesos al Segrià, Néstor Serra, va expressar preocupació respecte al recent acord entre la Unió Europea i Mercosur. Serra va alertar que els nous aranzels podrien agreujar encara més la situació per als agricultors europeus. “Pot entrar al mercat molta soja i cereal produïts de manera molt diferent de nivell fitosanitari i laboral de la que es produeix aquí”, va advertir, assenyalant els riscos d’una competència deslleial.El sector agrari segueix a l’espera d’una resposta coordinada i eficaç per part de les autoritats europees i estatals per mitigar l’impacte d’aquesta nova escalada comercial.

El Vietnam, la promesa asiàtica que es vol diversificar, rep Sánchez

El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, va arribar ahir a Hanoi en la que és la primera visita oficial d’un cap de l’Executiu d’Espanya al Vietnam i que s’emmarca en una gira que inclou també la Xina enmig de la guerra comercial desencadenada pels EUA. Sánchez serà al Vietnam en una simbòlica data, quan avui 9 d’abril entren en vigor els denominats aranzels “recíprocs” per part de Washington, que en el cas del Vietnam ascendeixen al 46% i en el de la UE se situen en el 20%. Per la seua part, el Govern de la Xina va assegurar que Espanya està “a l’avantguarda” de les relacions del gegant asiàtic amb els països europeus i va enaltir que les dos nacions “sempre han mantingut un esperit de respecte mutu”.