Espanya referma el compromís amb els acords amb Mercosur

El director general de Política Comercial de la secretaria d’Estat de Comerç, Julián Conthe, va destacar ahir a Lleida la importància estratègica dels acords comercials entre la Unió Europea i l’Amèrica Llatina, en particular amb els països d’Amèrica del Sud a través del Mercat Comú del Sud (Mercosur).

Durant una intervenció en la jornada Enfortint ponts comercials: resultats i perspectives després de les negociacions amb Mercosur, Mèxic i Xile que es va celebrar a la Cambra de Comerç de Lleida, Conthe va subratllar el valor d’aquests acords en un context geopolític complex com el que viu actualment l’economia mundial a causa dels aranzels imposats pel president dels Estats Units, Donald Trump, destacant la importància que es pugui assegurar el subministrament de productes clau com per exemple la soja o el panís, àmpliament disponibles en els països llatinoamericans.

Conthe va voler a més llançar un missatge de tranquil·litat tant a consumidors com a productors europeus, assegurant que l’entrada en vigor dels acords no implicarà canvis en les normes actuals del mercat europeu com van alertar des del sector agrari lleidatà a SEGRE. “Res no altera les condicions fitosanitàries, sanitàries ni de seguretat alimentària que hi ha al mercat europeu i continuaran existint”, va subratllar.

Va afegir que l’únic que es facilitarà és un millor accés mitjançant la liberalització aranzelària i l’establiment de contingents comercials. L’objectiu, segons ell, és millorar les relacions comercials sense comprometre els estàndards normatius comunitaris.