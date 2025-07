La UE interromp també 90 dies els aranzels als EUA per “donar una oportunitat al diàleg”

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, va anunciar ahir una pausa de 90 dies en l’aplicació de les contramesures de la Unió Europea contra els aranzels de Donald Trump en l’acer i l’alumini europeu. “Hem pres nota de l’anunci del president Trump, volem donar una oportunitat a les negociacions”, va afirmar Von der Leyen en un comunicat.

Trump va anunciar dimecres a la nit que rebaixava fins un 10% els aranzels “recíprocs” anunciats contra la resta de països –a excepció de la Xina– durant tres mesos, però manté encara els gravàmens del 25% en l’acer, alumini i cotxes de la UE. Tanmateix, Brussel·les ha decidit suspendre temporalment la seua resposta, però Von der Leyen va avisar que si les negociacions “no prosperen” les represàlies s’aplicaran.

Amb l’anunci de la presidenta de la Comissió Europea, queda interrompuda l’aplicació del paquet de contramesures –amb un valor de 21.000 milions d’euros– aprovat dimecres pels estats membre i que preveia aranzels del 25% –i del 10% en alguns casos– a més d’un miler de productes nord-americans per contrarestar els efectes de la UE, que Brussel·les calcula que tindrà un impacte de 26.000 milions d’euros. Els aranzels ara suspesos havien d’entrar en diverses fases, amb una primera onada el 15 d’abril, i unes altres dos el 15 de maig i l’1 de desembre.

Malgrat la pausa en l’aplicació de les represàlies, Von der Leyen va avisar que, “si les negociacions no són satisfactòries, les contramesures entraran en vigor”.

A més, la presidenta de la Comissió Europea també va apuntar que “continua amb el treball preparatori” per a la resta de contramesures que Brussel·les planteja per respondre als aranzels del 25% de Trump als cotxes europeus i als generals que va anunciar el dimecres que reduirà fins un 10% per a tots els països. Ara per ara, aquest últim gravamen encara es manté en un 20% per a la UE a l’espera que Washington concreti quan entrarà en vigor la rebaixa.

L’ofensiva comercial del president nord-americà, que ja ha començat a aplicar-se amb aranzels del 10% a la majoria dels socis comercials dels EUA, ha reactivat els esforços polítics per tirar endavant l’acord de lliure comerç entre la UE i el Mercosur.

Així, després de vint-i-cinc anys de negociacions i una firma oficial el desembre del 2024, el tractat encara no ha estat ratificat, però la conjuntura internacional pot estar obrint una finestra decisiva per a la implementació.

D’altra banda, el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, va arribar ahir a Pequín en plena guerra comercial, una visita criticada des del PP perquè segons la seua opinió “tensa” les relacions amb Europa i els Estats Units.

La Casa Blanca aclareix que els aranzels a la Xina són ara del 145%

Els aranzels que el president dels Estats Units, Donald Trump, ha imposat a la Xina ascendeixen en total al 145%, segons va confirmar ahir la Casa Blanca a la cadena CNBC.

La Presidència nord-americana va publicar l’esmena que recull l’increment dels gravàmens a Pequín fins al 125% anunciat dimecres. Un funcionari va confirmar a la cadena que aquest aranzel se suma al del 20% que existia des d’abans que el republicà iniciés una guerra comercial amb gairebé tots els països del món el passat 2 d’abril.La Xina és l’únic país que el magnat novaiorquès va deixar fora de la treva de 90 dies decretada dimecres mentre prossegueix les negociacions amb els seus socis comercials.Mentrestant, la nova alça de gravàmens del 34 al 84% als béns procedents dels Estats Units que arribin a la Xina va entrar en vigor ahir, en un nou episodi de la picabaralla aranzelària que mantenen les dos economies més grans del món. El Govern xinès va assegurar que té “una voluntat ferma” i “recursos abundants” per respondre “amb determinació” si els Estats Units insisteixen a “intensificar encara més les mesures restrictives econòmiques i comercials”. Al seu torn, Trump va admetre que hi haurà un “cost i problemes de transició” per la seua política aranzelària, però va subratllar que al final “tot anirà bé”.

Ahir mateix, el Buró d’Estadístiques Laborals (BLS) va publicar que l’Índex de Preus de Consum (IPC) va baixar al març quatre dècimes fins al 2,4% internanual, la qual cosa representa una significativa moderació dels preus, que en comparació amb el febrer van baixar un 0,1%.

Les borses europees pugen entorn del 4 % i Wall Street cau

Les grans borses europees van pujar ahir al voltant del 4% per la decisió dels EUA i d’Europa de suspendre durant 90 dies l’aplicació dels aranzels anunciats. Entre les places europees va destacar la pujada del 4,72% de Milà, mentre que Frankfurt va guanyar el 4,53%; Madrid, el 4,32%; París, el 3,83%; i Londres, el 3,04%. Les places asiàtiques també van registrar abundants pujades: Tòquio va avançar el 9,13%, en tant que la borsa de Taiwan va guanyar el 9,25%. A més, Seül va pujar el 6,6%; Hong Kong, el 2,06%; i Shanghai, l’1,16%. Al seu torn, Wall Street accelerava les caigudes a mitja sessió i perdia prop de la meitat dels seus guanys de la vigília.

Exportadores de Lleida als Estats Units acceleren ara enviaments

La treva de 90 dies anunciada per Donald Trump sobre els anomenats “aranzels recíprocs” ha portat exportadores lleidatanes a accelerar enviaments al mercat nord-americà per aprofitar la mesura. És el cas d’Arcusin, que havia decidit paralitzar exportacions davant d’uns aranzels del 20 per cent i ara aposta per carregar tot l’estoc cap als Estats Units. Tot això mentre la paraula més repetida entre l’empresariat lleidatà al referir-se als Estats Units és “incertesa”. Per la seua part, el president de la Denominació d’Origen les Garrigues, Enric Dalmau, va apuntar que les decisions de l’administració nord-americana causen inestabilitat i inseguretat.