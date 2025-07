Catalunya, a la cua de l’execució pressupostària, amb només el 20%

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

L’Estat va invertir un 52% més a Madrid que a Catalunya durant el primer semestre del 2024. En total, a la comunitat presidida per Isabel Díaz Ayuso es van invertir 694,3 milions d’euros, mentre que el destinat a Catalunya es va quedar en els 456,6 milions, segons dades de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, avançades per TV3. L’informe, publicat arran d’una petició de transparència de Junts, no detalla la partida inicial que tenia assignada cada comunitat autònoma, ja que els comptes del 2024 van ser prorrogats, però sí que constata una execució molt baixa a Catalunya, que seria a penes del 20% del pressupostat en els últims comptes aprovats (2.276 milions), situant-se a la cua de tots els territoris.

Les illes Balears (171,2 milions executats, el 94% del previst), la Rioja (42 milions, el 62% del previst) i Madrid (694,3 milions, el 57,5%) serien les tres úniques comunitats on es va superar el 50%. Andalusia (524,5 milions d’euros executats, el 23,6%), Ceuta (5,5 milions, el 20,4%) i Catalunya (456,6 milions, el 20,06%) van ser les tres amb l’execució més baixa en la primera part del 2024. Amb aquestes dades, Catalunya se situa fregant el 10% de la inversió real “territorialitzada”, lluny del seu pes en població i aportació al PIB.

El ritme d’execució és molt baix, sobretot, a la carpeta d’infraestructures. Entre el gener i el juny del 2024, Adif només va executar un 16,7% del pressupostat per a tot l’any (181 milions de 1.081 –sense sumar l’alta velocitat) i l’operadora Renfe no va superar el 23% (34 milions dels 151 previstos).

Així mateix, des del ministeri de Transports van defensar que les inversions a Catalunya van ascendir l’any passat a 1.227,8 milions d’euros, un 27,75% més que el 2023 i per sobre dels 967 que es van executar a Madrid. Això suposaria que la inversió es va accelerar en el segon semestre i que Catalunya es va convertir en la que més diners va rebre.

Junts demana “plantar-se” per l’“espoliació” i ERC exigeix traspassos

� El secretari general de Junts, Jordi Turull, va instar ahir els diputats catalans a “plantar-se” davant de Madrid pel “nou espoli” que pateix Catalunya per part de l’Estat i va assegurar que no recolzaran uns “nous comptes”. En aquesta línia, el líder juntaire, Carles Puigdemont, va dir que cada any “incompleix els seus propis pressupostos”, amb Catalunya on “roben les inversions” i amb Madrid, on es gasten “més diners dels aprovats inicialment. Des d’ERC, el seu president, Oriol Junqueras, va afirmar que el traspàs de competències és “l’única manera per posar fi a aquest infrafinançament” i va demanar assolir majories àmplies per aconseguir-ho. En aquest sentit, va instar el president de la Generalitat, Salvador Illa, a triar Catalunya davant “del PSOE i els seus col·legues de Madrid”.