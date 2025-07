El Parlament britànic aprova nacionalitzar l’acerera British Steel

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

El Parlament britànic va aprovar ahir, en una sessió extraordinària, el projecte de llei d’emergència per evitar el tancament de la siderúrgica British Steel, l’última farga d’acer del Regne Unit, i salvar 2.700 llocs de treball i molts altres en la cadena de subministraments. Després de diverses hores de debats, les dos cambres –Comuns i Lords– van donar el vistiplau a la peça legislativa denominada Projecte de Llei (Mesures Especials), que entrarà en vigor tan aviat com rebi la sanció del rei Carles III del Regne Unit. Una vegada tingui l’aprovació reial, el Govern assumirà el control de la planta de British Steel a Scunthorpe, al nord-est d’Anglaterra, després que les negociacions amb la propietària xinesa –Jingye– no prosperessin en els últims mesos al considerar aquesta que la companyia acumulava unes pèrdues de 700.000 lliures (840.000 euros) per dia. Jingye argumentava que els alts forns de Scunthorpe no són sostenibles i atribuïa la situació a les dificultats del mercat enmig d’un escenari no gaire atractiu a causa de la guerra comercial iniciada per Donald Trump. Si bé els aranzels a l’acer del 25% imposats pels Estats Units no han estat els que ha obligat Downing Street a intervenir, sí que va suposar l’última gota per a una indústria que porta dècades en crisi.

Així, l’Executiu laborista haurà de decidir ara si busca un comprador privat per a la planta, si opta per l’opció combinada de fons públics i privats o bé si, en canvi, decideix nacionalitzar-la.

Hauria estat l’únic del G7 sense capacitat de produir acer

La d’ahir va ser la primera vegada des de la guerra de les Malvines del 1982 que els diputats són convocats a una sessió d’emergència parlamentària durant una aturada de Setmana Santa, la qual cosa posa de manifest la urgència per salvar British Steel. I és que si s’haguessin clausurat els seus dos alts forns, la planta de producció d’acer i la reducció de la capacitat de laminació d’acer el Regne Unit hauria estat l’únic país del Grup dels 7 (G7, nacions més industrialitzades) sense capacitat per produir el seu acer, la qual cosa és vital perquè se’n depèn per a treballs d’infraestructura i el sector ferroviari. A més el tancament de l’acereria posaria fi a 135 anys de producció d’acer a Scunthorpe, una zona dependent de la indústria –British Steel ocupa 2.700 persones– i una de les més deprimides econòmicament d’aquest país.