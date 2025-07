El tàndem Belarra-Montero aspira a liderar l’esquerra

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

Podem ha aprofitat la cinquena assemblea estatal celebrada entre divendres i ahir a Madrid per rellançar el seu projecte sota el tàndem de Ione Belarra i Irene Montero, amb el desig de construir una esquerra “valenta” i “transformadora” i de liderar una candidatura electoral que planti cara al PSOE i Sumar.

Belarra, que era l’única candidata per liderar la formació morada, va revalidar el seu càrrec de secretària general amb un 90% de suports i un total de 24.454 vots dels inscrits que van participar en les votacions, gairebé la meitat dels rebuts fa quatre anys, quan va agafar el relleu de Pablo Iglesias. En aquesta nova etapa, Belarra tornarà a tenir com a mà dreta Montero, que va ser reelegida número dos. L’eurodiputada i exministra d’Igualtat va ratificar en l’assemblea la seua voluntat d’aspirar a liderar una candidatura àmplia d’esquerres a les pròximes eleccions generals i de “fer créixer les forces de la pau”. “Si no ho fem nosaltres, no ho farà ningú, perquè els altres ja s’han col·locat del costat del genocidi i les exigències de l’OTAN”, va asseverar en al·lusió a l’Executiu de coalició de PSOE i Sumar.