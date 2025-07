La Xina demana cancel·lar més aranzels en la pausa dels tecnològics

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

El Govern de la Xina va qualificar ahir l’exempció aranzelària sobre certs productes electrònics xinesos de “petit pas” perquè els Estats Units “corregeixin la seua pràctica errònia” d’aplicar aranzels al gegant asiàtic i va instar Washinghton que “cancel·li del tot” els gravàmens.

Un portaveu del ministeri de Comerç xinès va dir que Pequín està “avaluant actualment l’impacte” del memoràndum que eximeix alguns productes tecnològics xinesos, com computadores, telèfons intel·ligents, equips de fabricació de semiconductors i circuits integrals dels “aranzels recíprocs”. “Aquest és un petit pas perquè els Estats Units corregeixin la seua pràctica errònia”, va sentenciar el portaveu, que va recordar que es tracta del “segon ajustament a polítiques rellevants” aranzelàries, després de la suspensió d’alguns aranzels a socis comercials.

Per a Pequín, els aranzels nord-americans, imposats per ordre executiva emesa pel president Donald Trump, “no només violen les lleis econòmiques i de mercat bàsiques, sinó que també ignoren la cooperació complementària i la relació d’oferta i demanda entre els països”.

El portaveu xinès va insistir que des de l’anunci dels denominats “aranzels recíprocs” els EUA “no han aconseguit resoldre cap dels problemes” i, al contrari, “ha soscavat greument l’ordre econòmic i comercial internacional, ha interferit seriosament amb la producció i el funcionament normals de les empreses i la vida i el consum de les persones, i n’ha perjudicat d’altres sense beneficiar-se a si mateix”.

Per aquest motiu, la Xina va instar Washington que “escolti les veus racionals de la comunitat internacional” i faci un “gran pas per corregir els seus errors, cancel·li del tot la pràctica incorrecta dels aranzels recíprocs i torni al camí correcte del respecte mutu i la solució de les diferències a través del diàleg igualitari”.

Per la seua part, l’assessor comercial de la Casa Blanca, Peter Navarro, va eludir referir-se a les exempcions als aranzels introduïts aquest cap de setmana pels EUA a productes electrònics i va allargar la mà a la Xina per posar fi a la guerra aranzelària sempre que el gegant asiàtic estimuli el seu consum intern i deixi de comportar-se com un “depredador” a costa dels nord-americans. Va afegir que l’exempció aranzelària per a smartphones, diversos components d’ordinador i semiconductors és temporal, ja que comptaran amb un gravamen específic “aviat”.

“Això s’està desenvolupant exactament com ho esperàvem. El món ens enganya. Ens ha estat enganyant durant dècades. Ens enganyen amb aranzels, però encara més important, ens enganyen amb les anomenades barreres no aranzelàries, com l’IVA”, va assegurar Peter Navarro.