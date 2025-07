Fracassa la primera reunió entre els EUA i la UE per posar fi a la guerra aranzelària

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

El comissari europeu de Comerç, Maros Sefcovic, va acabar ahir sense acord la reunió de diverses hores a Washington amb les seues contraparts de l’Administració de Donald Trump per provar de pactar una solució que posi fi a la guerra aranzelària iniciada pel president dels Estats Units. Brussel·les va afirmar que posarà tots els seus esforç a arribar a un pacte durant aquesta treva de 90 dies, però va avisar també que està disposada a reactivar les mesures de represàlia que van deixar en pausa dijous per evitar una escalada més gran i aplicar un 25 per cent d’aranzel sobre diferents productes dels EUA si no es veu una “disposició” de Washington per “allunyar-se de la guerra econòmica”.

La reunió es va produir després que el secretari de Comerç dels Estats Units, Howard Lutnick, anunciés que els telèfons intel·ligents, ordinadors i microprocessadors i altres dispositius electrònics, que van ser exclosos a última hora de divendres dels aranzels recíprocs, seran part d’un nou gravamen sobre els semiconductors que arribarà “probablement d’aquí a un o dos mesos”, com a part d’un pla per incentivar la fabricació nacional i “recuperar el control” de la cadena de subministrament tecnològica. “Tots aquests productes entraran dins dels semiconductors, i tindran un tipus d’aranzel d’enfocament especial per assegurar-se que es deslocalitzin”, va asseverar.

Respecte a les taxes imposades a la majoria dels seus socis comercials, Donald Trump va afirmar que “no vol ferir ningú” i que per això ha “ajudat” la nord-americana Apple. Respecte a la UE, va afirmar que es va crear per “fer mal als EUA al comerç” i va retreure que “a Munic no hi ha cap Chevrolet, mentre que els EUA estan inundats de cotxes europeus”.

D’altra banda, Trump va acusar el mandatari ucraïnès, Volodímir Zelenski, d’haver iniciat una guerra amb Rússia que no podia guanyar, malgrat que minuts abans va reconèixer que va ser el president rus, Vladímir Putin, qui va començar aquest conflicte. Tot després que Zelenski el convidés a viatjar a territori ucraïnès per “entendre què està passant” sobre el terreny abans de prendre qualsevol tipus de decisió que pugui afectar el conflicte, en ple procés de desglaç amb Rússia i després de l’atac a la localitat de Sumi que va deixar 35 morts. “L’objectiu últim de Putin és revitalitzar l’imperi rus”, va denunciar.