Els EUA pressionen Espanya perquè augmenti la despesa en Defensa i elimini la taxa Google

Biden carrega contra les retallades de Trump: “Cap administració no ha causat tanta destrucció”- L’expresident dels EUA, Joe Biden, va carregar dimarts a la nit contra les retallades a la Seguretat Social de l’actual mandatari nord-americà, Donald Trump, en el seu primer discurs des que va deixar la Casa Blanca. “En menys de cent dies, cap administració no ha causat tants danys i tanta destrucció”, va assenyalar en un acte celebrat a Chicago. - EFE/ OCTAVIO GUZMÁN

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

El Departament del Tresor dels Estats Units va fer públic dimarts a la nit un comunicat després de la reunió del seu secretari, Scott K.H. Bessent, amb el ministre espanyol d’Economia, Comerç i Empresa, Carlos Cuerpo, en el qual detalla que, en aquest partit, es va demanar al ministre un augment de la despesa en Defensa i l’eliminació de l’anomenada taxa Google, l’impost sobre els serveis digitals aplicat per Espanya i altres països.

Així mateix, el departament del Tresor assenyala que Bessent i Cuerpo van mantenir converses “franques” sobre qüestions relatives al comerç entre els Estats Units i Espanya.

El ministre espanyol d’Economia va afirmar, al final de la reunió amb Bessent a Washington, que els EUA volen arribar a un acord negociat amb la Unió Europea sobre la política d’aranzels. “Un missatge clar que ha traslladat el secretari Bessent és que ells volen arribar a un acord amb els principals socis comercials, entre els quals, per descomptat, la UE”, va declarar Cuerpo davant dels mitjans. En aquest sentit, i preguntat per si veia factible arribar a un acord abans que acabi el termini de 90 dies donat per l’administració nord-americana, el ministre va assenyalar que, després de la reunió, es confirma “aquesta porta oberta a la negociació que es va obrir la setmana passada amb la moratòria de 90 dies”. Cuerpo va qualificar la trobada amb Bessent com una primera presa de contacte “molt constructiva i molt útil” per “continuar mantenint relacions” i “pensant en aquests interessos mutus”.

Preguntat sobre si en la reunió van parlar sobre les declaracions de Bessent en què assenyalava que un alineament més gran d’Europa amb la Xina seria “tallar-se el coll” i “una aposta perduda per als europeus”, Cuerpo va respondre que no, al·legant que es tractava d’una conversa “oberta i franca” sobre tots els aspectes en matèria d’economia internacional.

Washington: “La Xina s’enfronta a aranzels de fins al 245%”

La Casa Blanca va avisar ahir que les importacions de mercaderies procedents de la Xina poden arribar a enfrontar-se “a un aranzel de fins al 245%” com a resultat de les represàlies implementades en la guerra comercial desencadenada entre les dos superpotències. En una circular informativa publicada per l’oficina del president, Donald Trump, la Casa Blanca detalla que aquest aranzel del 245% seria conseqüència de sumar l’aranzel recíproc del 125% així com l’aranzel del 20% per abordar la crisi del fentanil, a més dels aranzels per a productes específics sota la Secció 301, que oscil·len entre el 7,5% i el 100%. Per la seua part, la Xina ha ordenat a les seues aerolínies no acceptar més entregues d’avions procedents de Boeing com a resposta a la imposició d’aranzels nord-americana.

Von der Leyen: “El concepte d’Occident ja no existeix”

La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha assenyalat que l’ordre mundial fins ara vigent s’està “desordenant” per les lluites entre la Xina i els Estats Units i les “ambicions imperialistes” del president rus, Vladímir Putin.

En una entrevista concedida al setmanal germànic Die Zeit, la dirigent alemanya apunta que l’arribada de Donald Trump a la Casa Blanca ha impulsat “canvis històrics” a nivell mundial i ha provocat que el concepte d’Occident “tal com es coneixia hagi deixat d’existir”.En aquest sentit, Von der Leyen reconeix que la relació amb els Estats Units és “complicada” –en bona part per la guerra comercial–, per la qual cosa no descarta aplicar contramesures aranzelàries als serveis si no s’arriba a una solució acordada.

El comerç mundial caurà un 0,2%, segons l’OMC

El volum del comerç mundial de mercaderies caurà un 0,2% el 2025, davant un creixement del 2,7% que s’havia previst abans de l’inici de la guerra aranzelària llançada pels Estats Units, segons va sostenir ahir l’Organització Mundial del Comerç (OMC).

La borsa de Nova York cau arrossegada per Nvidia

La borsa de Nova York va obrir ahir en roig, arrossegada pel sector tecnològic i pel gegant Nvidia, primera víctima de la guerra comercial desencadenada entre els Estats Units i la Xina.

Traves a Renfe per obres d’alta velocitat a Texas

El Govern nord-americà ha suspès la inversió pública dedicada al desenvolupament de l’alta velocitat entre Dallas i Houston, a Texas, un projecte en què Renfe participava a través de la seua divisió internacional i amb el qual preveu ingressar fins a 5.000 milions d’euros fins al 2042.

L’or ja supera els 3.330 dòlars l’unça

El preu de l’or, un dels actius considerats refugi en temps d’incertesa, va registrar ahir a la tarda un nou màxim històric al negociar-se a 3.333 $ l’unça troy, segons dades del mercat.

EUA planeja tancar unes 30 ambaixades i consolats

El Govern dels Estats Units planeja tancar gairebé 30 ambaixades i consolats en diversos països, entre els quals molts d’europeus com Malta o França, segons documents interns del departament d’Estat dels EUA a què ha tingut accés la cadena CNN. El Govern apunta que l’elecció d’ambaixades i consolats que podrien deixar de funcionar es va prendre partint de factors com la càrrega de treball, l’estat de les instal·lacions o el cost dels empleats contractats.