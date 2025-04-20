EUROPA
Putin declara una breu treva unilateral a Ucraïna per la Pasqua
Volodímir Zelenski desconfia davant l’albirament de drons russos. Kíiv i Moscou intercanvien més de 250 presoners en el canvi més gran de tota la guerra
El president de Rússia, Vladímir Putin, va anunciar ahir una breu treva per a Ucraïna amb motiu de les commemoracions de la Pasqua per calibrar la “sinceritat” del Govern de Kíiv de cara a unes possibles negociacions de pau. El president, guiat per “consideracions humanitàries”, va anunciar el que va descriure com “el cessament de totes les activitats militars” per la part russa des de les 18.00 d’ahir (hora de Moscou) fins a la mitjanit, hora local, de demà 21 d’abril. La reacció a la treva de Pasqua demostrarà la “sinceritat i la disposició” de Kíiv de cara a aquestes possibles negociacions de pau, segons va fer saber Putin en el comunicat publicat pel Kremlin al seu compte de Telegram.
“Esperem que la part ucraïnesa segueixi el nostre exemple. Alhora, les nostres tropes han d’estar preparades per repel·lir possibles violacions de la treva i provocacions de l’enemic, així com qualsevol acció agressiva seua”, va afegir Putin.
En una primera reacció, el president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski, va denunciar la detecció d’avions no tripulats russos “al cel del país”, la presència dels quals “deixa clara la veritable actitud de Putin cap a la Pasqua i cap a la vida humana”, segons va manifestar en un missatge a través de la xarxa social X.
Per altra banda, Ucraïna i Rússia van efectuar un intercanvi de 243 presoners de guerra més 31 ferits ucraïnesos per 15 russos, segons van informar les dos parts, en el que suposa el canvi més gran des de l’inici de la contesa.
Els EUA amenacen d’abandonar les negociacions
El president dels Estats Units, Donald Trump, va afirmar que ha de veure “entusiasme” a Ucraïna i a Rússia per no abandonar les converses de pau després de les amenaces del secretari d’Estat dels Estats Units, Marc Rubio, sobre la sortida de Washington del procés.
“Si per alguna raó una de les dos parts ho fa molt difícil (...) ho deixarem, però amb sort no ho haurem de fer”, va assenyalar, afegint que hi ha “una molt bona oportunitat d’aconseguir” l’acord i que les converses “estan arribant al seu punt àlgid”.Rubio va parlar divendres amb el secretari general de l’OTAN, Mark Rutte, per informar-lo sobre la proposta de pau presentada a la delegació ucraïnesa a la capital de França, París, i a la part russa per telèfon. “El secretari ha transmès el desig del president Trump i dels EUA que aquesta proposta sigui acceptada i condueixi a una pau duradora a Ucraïna”, va ressaltar ahir la portaveu del departament d’Estat, Tammy Bruce, en un comunicat.Per una altra banda, Ucraïna va anunciar la firma d’un memoràndum conjunt amb l’Administració de Donald Trump amb vista a avançar en l’acord sobre l’accés dels Estats Units als recursos naturals i minerals del país europeu.