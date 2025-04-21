Commoció al Vaticà entre fidels i turistes
Fidels i turistes expressen sorpresa i tristesa a la plaça de Sant Pere després de conèixer la mort sobtada del pontífex, recordat com un "home de pau"
La mort del papa Francesc aquest dilluns ha causat una onada de commoció i tristesa entre els nombrosos fidels i turistes que omplien la plaça de Sant Pere del Vaticà. La notícia, anunciada pel cardenal Kevin Joseph Farrel, ha sorprès especialment als visitants, molts dels quals havien vist el pontífex durant les celebracions de Pasqua.
"Què!", va exclamar amb rostre trist la Birgül, una turista alemanya de religió musulmana, en assabentar-se de la notícia mentre consultava el seu telèfon. "Però com és possible! El vam veure ahir per Pasqua...", va comentar a EFE aquesta dona, que es trobava asseguda a l'ombra de la columnata de la plaça vaticana amb els seus fills i el seu marit.
El pontífex argentí va morir a les 7.35 hores (5.35 GMT) a la seva residència de la Casa Santa Marta després de més de dos mesos patint problemes respiratoris que el van mantenir hospitalitzat durant 38 dies a la capital italiana. La seva defunció s'ha produït just després de la Setmana Santa, en el Dilluns de l'Àngel, festiu a Itàlia, i en ple Jubileu, circumstàncies que han fet que els voltants del Vaticà estiguessin especialment concorreguts.
Testimonis de dolor i sorpresa
"Estem molt tristos. Estem agraïts que ens hagi beneït", va admetre Lina, una peruana que el dia anterior havia assistit a la benedicció 'Urbi et Orbi' del Diumenge de Resurrecció, l'última del pontificat de Francesc.
La Pierangela, una dona de 85 anys arribada a Roma des de Milà pel Jubileu, també va expressar la seva consternació. La seva filla Alba va confessar que s'havia assabentat de la mort del papa com molts altres: "Pel mòbil, una amiga m'ha escrit". La notícia s'ha estès ràpidament des del seu anunci oficial.
"Estem molt entristits. Era un home de pau, sempre somrient", va dir la Pierangela, mentre la família argentina d'en Martín, la Francesca i la seva filla María, arribats de Buenos Aires i que es descriuen com "catòlics no practicants", consideraven Francesc "l'argentí més important de la història".
"Ho hem sabut per sorpresa. Estàvem aquí al Vaticà i sempre la mort d'un papa és quelcom impactant", van reconèixer els turistes argentins, visiblement afectats per la pèrdua del seu compatriota, que ha liderat l'Església Catòlica durant més d'una dècada.