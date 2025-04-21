PAÍS
El lehendakari reafirma que Euskadi “és una nació” a l’Aberri Eguna
Imanol Pradales avisa que “no estarem subordinats a un Estat jacobí i centralista”. EH Bildu reuneix milers de persones a la manifestació a Pamplona
El president del PNB, Aitor Esteban, va reivindicar ahir els assoliments del seu partit i va defensar que el Partit Nacionalista Basc ha demostrat la “seua ambició nacional” des de fa 130 anys “sense posar pals a les rodes”, en al·lusió a EH Bildu, malgrat que sense esmentar-los. Esteban va protagonitzar a Bilbao la celebració del seu primer Aberri Eguna (dia de la pàtria basca) al capdavant del PNB, juntament amb Imanol Pradales, també per primera vegada com a lehendakari. Aquest va advertir “als poders i interessos profunds que operen a l’Estat” que no permetran que “impedeixin l’avenç de l’autogovern basc”, ni tampoc “una Euskadi subordinada”. En aquest sentit, el lehendakari va afirmar que Euskadi és “una nació”, que no permetrà que se li impedeixi avançar en l’autogovern ni tampoc estar “subordinada” a un Estat “jacobí i centralista”. A més, va assegurar que prepararan “les bases del nou autogovern basc” per aconseguir un marc de bilateralitat i un sistema de garanties que “impedeixi decisions unilaterals” que “erosionin” les seues competències.
D’altra banda, milers de persones van participar a Pamplona en la manifestació convocada per EH Bildu sota el lema Askatasunaren nazioa gara (Som la nació de la llibertat). El secretari general d’EH Bildu, Arnaldo Otegi, va afirmar que “ningú no aturarà la lluita del poble basc per recuperar la sobirania i construir una república basca d’iguals”. Otegi va afegir que “nosaltres mai no utilitzarem l’Aberri Eguna per criticar ningú que defensi que aquest és un país, que és una nació, i que té dret a decidir. Això ho deixem als qui fan de l’insult i del fang la seua pràctica política”.
Per la seua part, la presidenta d’UPN, Cristina Ibarrola, va defensar una Navarra “lliure dels lligaments d’Otegi i EH Bildu” i va lamentar la convocatòria de la manifestació de la coalició abertzale a Pamplona.