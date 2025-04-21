EUROPA
Zelenski denuncia nous atacs russos malgrat la treva pasqual oferta per Putin
El president d’Ucraïna assegura que “o el líder rus no controla el seu exèrcit o no vol acabar amb la guerra”. Afirma que al llarg del dia van comptabilitzar més de 2.000 violacions de l’alto el foc
El president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski, va denunciar ahir que el ritme dels atacs russos contra el seu país s’estava incrementant malgrat la treva pasqual promesa dissabte pel seu homòleg rus, Vladímir Putin, les intencions de pau del qual va posar ja completament en dubte. “A la pràctica, o Putin no controla el seu exèrcit o la situació demostra que a Rússia no tenen intenció d’efectuar un avenç genuí per posar fi a la guerra i només estan interessats a rebre bona publicitat”, va fer saber el mandatari ucraïnès en el seu compte de la xarxa social X.
Així, el president Zelenski va informar que des de l’inici del dia i fins a les 14.00 hores es van comptabilitzar “més de 2.000” violacions de l’alto el foc amb 67 atacs russos contra posicions ucraïneses, principalment al front de Pokrovsk. “Hi ha hagut 1.355 casos de bombardejos russos, 713 dels quals amb armament pesant. Els russos han utilitzat drons FPV un total de 673 vegades”, va enumerar Zelenski. “A la pràctica, Rússia ha incomplert el seu propi compromís d’alto el foc a tots els fronts principals”, va destacar el dirigent ucraïnès, que va recordar que un dia sencer “no ha estat suficient perquè Rússia respongui a la proposta ucraïnesa d’alto el foc de 30 dies a partir d’avui, de la Pasqua”. Zelenski també va assegurar que el seu país està “documentant cada violació russa del seu compromís autodeclarat d’un alto el foc total durant el període de Pasqua” i que Ucraïna proporcionarà als seus aliats tota la informació que està recopilant des de l’entrada en vigor de l’alto el foc dissabte a la tarda. “Aquesta Pasqua ha demostrat clarament que l’únic origen d’aquesta guerra, i la raó de la seua prolongació, és Rússia. Estem disposats a avançar cap a la pau i un alto el foc total, incondicional i honest que podria durar almenys 30 dies, però fins al moment no hi ha hagut resposta de Rússia sobre això”, va assenyalar.
Això sí, Zelenski va destacar l’absència d’atacs russos amb drons de llarga distància o míssils coincidint amb la treva de 30 hores declarada pel Kremlin i, per això, va proposar estendre a trenta dies aquest alto el foc en els atacs aeris. “Si Rússia no ho accepta, tornarà a demostrar que el seu objectiu és prolongar la guerra”, va afegir. El president ucraïnès també va proposar estendre a trenta dies la treva completa, una mesura que el Kremlin ja va rebutjar fa més d’un mes quan li va ser proposada a Putin pel president nord-americà, Donald Trump.
Sense ordre al Kremlin per estendre la treva
El portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, va explicar ahir que no hi havia cap ordre del president rus, Vladímir Putin, per a una pròrroga de la treva de 30 hores que expiraven a les 0.00 hores d’avui dilluns. “No hi ha hagut cap altra ordre”, va afirmar Peskov en resposta a una pregunta sobre si l’alto el foc unilateral es podria ampliar, segons va informar la televisió pública russa RBC.
Rússia denuncia atacs de nit a Donetsk
El ministeri de Defensa de Rússia va acusar Ucraïna d’atacar durant la nit les seues posicions a la regió de Donetsk en violació de la treva de Pasqua. L’informe militar també va assegurar que Kíiv va llançar durant la nit 48 drons d’ala fixa, un dels quals va tenir com a objectiu l’annexionada península de Crimea. Defensa destaca que aquests “intents d’atac” van ser repel·lits per les forces russes.