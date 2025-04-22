Adeu al papa dels pobres
Francesc va morir ahir als 88 anys per un ictus cerebral després d’haver recorregut diumenge la plaça Sant Pere. Durant el seu pontificat va centrar els seus esforços a remodelar la Santa Seu
Francesc, el papa dels pobres, va morir ahir als 88 anys a causa d’un ictus cerebral a la seua residència de la Casa Santa Marta, la qual cosa va provocar una gran pena i estupor entre els fidels, que la vigília l’havien vist recórrer la plaça de Sant Pere del Vaticà al papamòbil. “Amb profund dolor he d’anunciar que el papa Francesc ha mort a les 7.35 hores, el bisbe de Roma ha tornat a la casa del Pare, la seua vida sencera ha estat dedicada servei del Senyor i de la seua Església i ens ha ensenyat el valor de l’evangeli amb fidelitat, valor i amor universal i en manera particular a favor dels més pobres i marginats”, va anunciar el camarlenc, el cardenal Kevin J. Farrell.
La defunció del pontífex, després d’haver superat una llarga hospitalització de 38 dies i dos crisis que van posar la seua vida en perill, va arribar quan menys s’esperava, en la convalescència. Francesc va estar absent en tots els ritus de la Setmana Santa, però va fer algunes aparicions sorpresa, com la de diumenge, quan es va presentar al balcó de la lògia central de la façana per a la benedicció urbi et orbi. Hores abans havia rebut el vicepresident dels EUA, JD Vance, a la seua residència.
L’argentí Jorge Mario Bergoglio va ser el primer papa no europeu i jesuïta elegit per al càrrec, el 13 de març del 2013, arran de la renúncia de Benet XVI, la qual cosa va provocar que dos papes convisquessin al Vaticà durant gairebé 10 anys. Bergolio, que va elegir el nom de Francesc després que el cardenal brasiler Hummes li digués “recorda els pobres”, va destacar en el seu primer discurs la idea d’una Església més humil i des d’aleshores tots els seus esforços es van centrar a reformar la Santa Seu, treure privilegis als cardenals i fer més transparents les seues finances, la qual cosa li va crear més d’un enemic dins de la institució. Durant els seus poc més de 12 anys de pontificat, va intentar canviar els mecanismes d’una Església massa centralitzada en la cúria romana, aturar els seus abusos i modificar el seu llenguatge per parlar de misericòrdia i dels últims.
L’Església amb Francesc també ha començat a parlar d’acollida als homosexuals i als divorciats tornats a casar, cosa que fa alguns anys era impensable. Això també va provocar que hagués de bregar amb l’àrea més ultraconservadora de l’Església, que va mostrar sense cap objecció la seua oposició al pontífex. Durant el seu papat, va visitar 66 països i va tocar quatre continents, però mai va viatjar a Espanya, ni a la seua Argentina natal, encara que sempre va dir que ho faria.
Francesc, que vol ser enterrat a la basílica de Santa Maria Major de Roma, fora del Vaticà, va simplificar al novembre el ritual dels funerals pontificis eliminant, entre altres, la tradició dels tres taüts, el cadafal o el bastó papal. El seu s’haurà de portar a terme entre divendres i diumenge. Abans d’això, el seu cos serà trasllat a la basílica Vaticà, previsiblement demà, on s’exposarà a fèretre obert per a l’homenatge de tots els fidels. El camarlenc agafarà les regnes del Vaticà fins que hi hagi un nou papa.