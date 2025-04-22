EUROPA
Rússia reprèn els combats a Ucraïna després de la treva
Putin estudiarà la proposta de Kíiv als atacs a la infraestructura civil. Un mort a Kherson en un bombardeig
Rússia va anunciar ahir la represa de l’accions militars a Ucraïna després del final la passada mitjanit de la treva de Pasqua ordenada pel president rus, Vladímir Putin, i secundada per les autoritats de Kíiv. Segons l’informe castrense rus, durant la treva, entre les 18.00 hora de Moscou del dia 19 fins a les 24.00 del dia 20, (15.00 i 21.00 GMT, respectivament) les tropes russes “van complir estrictament el règim d’alto el foc i es van mantenir en les posicions que ocupaven” i es continuava ara “l’operació militar especial”. Alhora, va acusar la forces ucraïneses de continuar els seus atacs amb foc d’artilleria i drons contra les posicions de les tropes russes, així com a infraestructures civils a les regions frontereres de Bélgorod, Briansk i Kursk, i l’annexionada península de Crimea.“En total es van registrar 4.900 violacions a la treva”, va denunciar el comandament militar rus.
El president ucraïnès, Volodímir Zelenski, va proposar diumenge, després de destacar que no es van produir atacs russos amb drons de llarga distància o amb míssils, estendre a trenta dies l’alto el foc en els atacs aeris contra infraestructures civils, proposta que no va trobar ressò a Moscou, encara que Putin va assegurar ahir que estudiarà la proposta ucraïnesa.
“Quant a la proposta de no atacar les instal·lacions de la infraestructura civil, això cal estudiar-ho”, va dir Vladímir Putin en declaracions al periodista proper al Kremlin Pàvel Zarubin, que les va reproduir al seu canal de Telegram.
Ahir, almenys una persona va morir a causa d’un atac executat per l’Exèrcit de Rússia contra la província ucraïnesa de Kherson (est), després d’expirar la treva.
El governador de Kherson, Oleksandr Prokudin, va indicar en el seu compte a Telegram que una anciana havia mort a causa de l’impacte d’un explosiu llançat per un dron a la localitat de Bilozerka, abans d’agregar que una segona persona havia estat hospitalitzada arran de l’atac.