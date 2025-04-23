Una marea de fidels a la basílica de Sant Pere per donar el seu últim adeu a Francesc
El fèretre obert del papa Francesc, portat en processó a coll pels 'sediarios' pontificis i escortat per la Guàrdia Suïssa, va arribar a la basílica de San Pedro i va ser col·locat davant de l’Altar de la Confessió abans que els fidels puguin donar-li l’últim adeu. La cerimònia del trasllat del fèretre del papa Francesc, que va morir aquest dilluns als 88 anys, de la capella de Santa Marta, va començar a les 9.00 hora local (7.00 GMT ) des de la qual va ser la seua residència, a la basílica de Sant Pere.
La processó va recórrer la plaça de Santa Marta i la plaça dels Protomàrtir Romans i va travessar l’Arc de les Campanes fins sortir a la plaça de Sant Pere i va entrar a la Basílica Vaticana per la porta central. El fèretre estava precedit pels cardenals presents a Roma mentre que tancaven la processó les persones que més a prop van ser del pontífex, els seus secretaris i els seus assistents.
El fèretre va ser col·locat davant la tomba de Sant Pere i davant de l’imponent baldaquí de Bernini. Les imatges del Vaticà van mostrar la capella de Santa Marta, on Francisco ha estat vetllat en les últimes hores, amb els cardenals presents a Roma asseguts als bancs en espera que comencés la processó a la basílica vaticana.
El cardenal camarlenc, Kevin Joseph Farrell, va escampar aigua beneïda sobre el fèretre amb les restes mortals i després va llegir: "Amb gran commoció acompanyem les restes del nostre estimat papa Francesc des d’aquesta capella a la basílica vaticana, on ha exercit el seu ministeri com a bisbe de l’església de Roma i apòstol de l’església universal". Mentrestant, centenars de mitjans arribats de tot el món capten aquest moment des del 'Braccio di Carlomagno', la terrassa sobre la columnata de Sant Pere i els fidels esperen congregats al costat de la plaça poder donar-li l’últim adeu a partir de les 11.00 hora local (9.00 GMT). A l’interior de la basílica es van anar col·locant els bisbes i cardenals, així com també el personal del Vaticà per escoltar la litúrgia de la Paraula que celebrarà el cardenal camarlenc.