GUERRA
Trump demana a Putin que cessi els atacs sobre Ucraïna
Dotze morts i 90 ferits a la capital del país. El president dels EUA diu que “no era necessari” en un “molt mal moment”
El president dels Estats Units, Donald Trump, va afirmar ahir que el bombardeig llançat per les Forces Armades russes sobre Kíiv, que va deixar una dotzena de morts i gairebé cent ferits, “no era necessari” i arriba “en molt mal moment”, en aparent al·lusió a les converses per a un alto el foc que no han resultat. “Vladímir, para!”, va implorar Trump, en una apel·lació directa al seu homòleg rus, Vladímir Putin, a qui va recordar que “5.000 soldats a la setmana moren” víctimes del conflicte iniciat el febrer del 2022 per la invasió militar russa.
Rússia va respondre ahir a la proposta de treva en els atacs aeris a llarga distància contra infraestructures civils, que el president ucraïnès, Volodímir Zelenski, porta formulant diàriament des de diumenge, amb un dels seus bombardejos amb míssils i drons contra Kíiv més massius en mesos.
Segons les autoritats ucraïneses, dotze persones van morir i 90 van resultar ferides en diversos districtes de la capital ucraïnesa, en la qual van ser destruïts o danyats desenes d’edificis residencials i comercials, vehicles, magatzems, garatges i altres infraestructures civils.
Donald Trump, que va assenyalar “no estar feliç” amb els últims atacs, va llançar de nou una crida per assolir un acord de pau, després que aquests últims dies tant ell com altres alts càrrecs de la seua Administració hagin amenaçat de trencar el diàleg si no hi ha avenços a curt termini.
Pel seu costat, Zelenski va demanar que “els Estats Units pressionin amb més força” Rússia per aconseguir un alto el foc.
“Tenim una gran esperança i confiem que els EUA pressionin amb més força i que hi hagi un alto el foc complet, però és un moment molt important. Qui oferirà garanties, sobretot garanties de seguretat per a Ucraïna. No volem que hi hagi un conflicte congelat i que després d’un any, dos o tres comenci la guerra de nou”, va afirmar. Jo no veig ara mateix una pressió contundent sobre Rússia”, va lamentar el mandatari ucraïnès.