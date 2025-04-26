FINAL
Tot a punt per al gran comiat
Els líders mundials es reuneixen avui en una Roma blindada per a les exèquies al papa Francesc. Unes 250.000 persones han donat l’últim adeu al pontífex a la basílica de Sant Pere
Roma es prepara per acomiadar avui el papa Francesc després de gairebé 13 anys de pontificat. Ho fa blindada per rebre riuades de fidels i líders d’arreu del món. De fet, s’espera que arribin unes 150 delegacions internacionals per participar en un ritual massiu i d’impacte global que començarà a les deu del matí a la plaça de Sant Pere del Vaticà.
Encara que la cita estarà marcada per l’assistència de reis, prínceps, ministres i dirigents mundials, el dia acabarà donant protagonisme als més humils. Així, seran persones sense sostre, migrants i presoners que acullin el cos del papa a la basílica de Santa Maria Major, on serà enterrat.
La capella ardent del papa Francesc es va tancar ahir a les vuit del vespre després de tres dies en què més de 250.000 persones es van aglomerar en llargues cues a la plaça de Sant Pere per donar-li un últim adeu.
Abans de ser segellat en un senzill taüt, el cos va estar exposat sense els tradicionals cadafals ni el bàcul papal, tal com va ordenar ell mateix, però abillat amb la mitra blanca al cap i vestit amb una casulla roja.
Malgrat ser un acte litúrgic, el funeral del papa arriba marcat per un context d’enormes tensions geopolítiques a escala global per les negociacions d’un acord de pau a Ucraïna, així com la guerra d’aranzels oberta per Donald Trump que enfronta els Estats Units i la Xina.
En el cas de la delegació espanyola, serà bastant nombrosa i estarà liderada pels reis, les vicepresidentes María Jesús Montero (PSOE) i Yolanda Díaz (Sumar) i el líder de l’oposició, el popular Alberto Núñez Feijóo. Tot això, en una llarga llista de mandataris en què també hi haurà el bisbe de la Seu d’Urgell i copríncep d’Andorra, Joan Enric Vives.
Tal com van indicar des de la Santa Seu, la voluntat és que el funeral sigui el d’un “pastor” més que el d’un sobirà i un cap d’Estat. Per aquesta raó, s’han aplicat diversos canvis en el ritual seguint les indicacions que Francesc va deixar en vida.
Una d’aquestes és on serà enterrat. Per exprés desig de Francesc la seua tomba es col·locarà a la basílica de Santa Maria Major, que ha estat fabricada amb marbre de la regió italiana de Ligúria i porta la inscripció Franciscus, a més de la reproducció de la creu pectoral del pontífex.
D’altra banda, el Vaticà té previst tancar al públic la Capella Sixtina a partir de dilluns, per preparar el conclave del qual sortirà el nou papa, després de la mort de Francesc.
L’elecció del papa no està exempta de certa polèmica. El cardenal Pietro Parolin, secretari d’Estat del Vaticà amb Francesc, ha mostrat dos cartes mecanografiades i firmades pel papa en les quals Bergoglio plantejava excloure del conclave el cardenal Angelo Becciu, condemnat per un cas de presumptes irregularitats financeres en el marc de la compra fraudulenta d’un edifici al centre de Londres.